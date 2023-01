Români țepuiți de o firmă de mobilă din România. Cum erau convinși să plătească suma integrală

Mai mulți români au fost țepuiți de o firmă de mobilă din România. După ce au plătit mii de euro pentru a-și achiziționa mobilier nou, compania care este extinsă în mai multe orașe din țara noastră și, la prima vedere inspiră ,,încredere”, a spulberat visele oamenilor, dar și banii pe care i-au dat.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, victimele și-au spus povestea. Oamenii au povestit cum și-au pierdut speranța că își vor recupera mobila de bucătărie, sau banii. Totuși, ei se bazează pe dovezile pe care le au: contractele și dovada că au făcut plata. (CITEȘTE ȘI: ȚEAPA ANULUI ÎN ROMÂNIA! S-A DAT BROKER ȘI I-A ”FĂCUT” DE 5 MIL. €! MIHĂIȚĂ LE-A DAT LOVITURA, INTERLOPII AU ÎNNEBUNIT! ÎL CAUTĂ ȘI-N GAURĂ DE ȘARPE)

Fără mobilă de bucătărie, dar cu banii luați

Un bărbat care a fost păcălit de firma de mobilă a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că, la prima vedere, firma de mobilă prezenta încredere. Își promova produsele pe rețelele de socializare și chiar a mers în showroom, unde totul părea extrem de serios.

„Recomandarea am găsit-o pe Facebook (…) A venit un băiat care mi-a făcut niște măsurături, profesionist. (…) Am participat și am fost selectat de ei la o tombolă în care mi-au dat una dintre bucătării gratuit, în valoare de 6.000 de euro. (…)

Am zugravi acasă și nu am această bucătărie și 10.000 de euro sunt bani pentru mine (…) A fost foarte bine gândit, foarte bine stabilit. (…) Am contract”, a mărturisit unul dintre românii țepuți, în cadrul emisiunii”, Acces Direct”. ( VEZI ȘI: ȚEAPA ANULUI ÎN ROMÂNIA! S-A DAT BROKER ȘI I-A ”FĂCUT” DE 5 MIL. €! MIHĂIȚĂ LE-A DAT LOVITURA, INTERLOPII AU ÎNNEBUNIT! ÎL CAUTĂ ȘI-N GAURĂ DE ȘARPE)

Cum erau oamenii păcăliți să plătească întreaga sumă

Ioana a fost și ea păcălită de firma de mobilă. Femeia a ajuns să plătească suma de 7.000 de euro, cu promisiunea că i s-a făcut o reducere de 10%, pentru că a plătit integral.

„Acum câteva zile am aflat din presă, după care de la domnul reprezentant, că s-a închis (n.r. firma). (…) Din păcate, am plătit integral. Am fost atrasă de cel 10% discount. (…) Aproximativ 7.000 de euro. Am dovada plății. Plata s-a făcut cu cardul. (…)

În aprilie, într-adevăr, a venit cineva, a doua zi după ce am semnat, să se uite la spațiu să înțeleagă cu ce lucrează. Acea vizită a fost prima și ultima. Bucătăria trebuia să se livreze în perioada aceasta”, a spus Ioana, în cadrul emisiunii.