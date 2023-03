România își continuă campania de calificare la Campionatul European de anul viitor. Naționala lui Edi Iordănescu are șansa de a lega două succese, după ce la finele săptămânii trecute a învins Andorra cu 2-0. Adversara tricolorilor face parte din aceeași categorie cu reprezentativa micuțului principat aflat la granița dintre Franța și Spania.

România – Belarus, ora 21:45, pe Arena Națională

Belarus vine pe Arena Națională din postura outsiderului. Ex-sovieticii nu au mai câștigat un meci oficial de mai bine de doi ani, iar în prima etapă a calificărilor au fost zdrobiți de Elveția, favorita grupei. A fost 5-0 pentru naționala „Țării Cantoanelor”, iar esticii vin să mai spele din impresia catastrofală lăsată în duelul lor de debut.

Optimismul domnește în tabăra României, însă prestația elevilor lui Edi Iordănescu în Andorra nu a fost deloc convingătoare. Deși s-au impus cu 2-0, Răzvan Marin și compania au suferit în multe momente ale partidei, iar predicțiile specialiștilor sunt sumbre. În ciuda unei prestații îndoielnice a României, selecționerul bielorușilor este convins că potențialul naționalei țării noastre este superior celui arătat în confruntarea cu Andorra: „În meciul cu Andorra mi s-a părut că echipa naţională a României nu a jucat la puterea sa maximă. Noi am avut jucători cu ceva probleme medicale şi când am jucat împotriva Elveţiei, favorita grupei noastre, am fost nevoiţi să facem anumite schimbări în echipă pentru a ne păstra forţele pentru partida cu România”, a spus Georgiy Kondratjev.

De partea cealaltă, Edi Iordănescu anunță schimbări pentru meciul de miercuri seara, cu Belarus. Principala preocupare a selecționerului este recuperarea jucătorilor care au fost folosiți în meciul cu Andorra. Antrenorul primei naționale a României a mai dezvăluit că au existat câteva probleme de ordin medical în lot: „E posibil să fie schimbări, avem şi unele probleme medicale, nu grave, dar sunt. Vom încerca să tragem linie şi să stabilim un prim 11 care, sper, să fie cel mai inspirat. Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine”, a spus Iordănescu înaintea acestui meci.

Echipe probabile

ROMÂNIA: I. Radu – Rațiu, Nedelcearu, Burcă, Opruț – N. Stanciu, M. Marin, R. Marin – Man, Alibec, Sorescu

Rezerve: Fl. Niță, H. Moldovan, Cr. Manea, R. Drăgușin, T. Băluță, Cicâldău, D. Olaru, Moruțan, Oct. Popescu, Al. Dobre, Fl. Tănase, L. Munteanu

Selecționer: Edi Iordănescu

BELARUS: Kudravets – Poliakov, Volkov, Iuzepciuk, Malkevich, Selyava – Kovalev, Iablonski, Ebong, Grechikho – Khvashchinskiy

Rezerve: Plotnikov, Makavchik, Stepanov, Bykov, Khadarkevich, Klimovici, Bakhar, Morozov, Bocherov, G. Șevchenko, Șvetsov, Kaplenko

Selecționer: Georgi Kondratjev

Arbitru: Allard Lindhout. Asistenți: Rogier Honig, Rens Bluemink (toți din Olanda)

Arbitru VAR: Dennis Higler. Asistent VAR: Clay Ruperti (ambii din Olanda)