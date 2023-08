România, țara în care copilul poate să îți moară oricând și oricum. Majorat desfășurat într-un hotel luxos, transformat într-o tragedie

O petrecere de majorat s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce tavanul restaurantului s-a prăbușit. Incidentul a avut loc la Herculane, la sfârșitul săptămânii trecute. Oamenii au fost prinși sub dărâmături, iar unii dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale speciale.

Un prilej de bucurie și de sărbătoare s-a încheiat în clipe de panică și groază. Săptămâna trecută, peste 30 de persoane se aflau la o petrecere de majorat, care a avut loc la un local luxos din Băile Herculane. Invitații s-au strâns cu toții mai spre seară, iar în jurul orei 21:30 s-a declanșat panica în rândul tuturor participanților, după ce tavanul restaurantului s-a prăbușit, acoperind aproape întreaga suprafață a încăperii.

Martorii oculari susțin că multe dintre persoanele care se aflau la petrecere au rămas prinse sub plăcile de rigips desprinse de pe tavan.

CITEȘTE ȘI: Imaginile momentului cu Dorian Popa! Cum s-a afișat la un majorat, în Brașov, a doua zi după operație

Clipe de groază la un majorat care a avut loc la un restaurant din Băile Herculane: „M-am târât pe sub o masă și am ieșit pe un lateral”

Una dintre persoanele aflate la majorat a povestit momentele de groază prin care a trecut.

“S-a întâmplat cam în 30 minute după ce am ajuns. Eram în sală, acolo sala e prevăzută și cu o terasă afară. Ca și noroc, toți copiii, cei 30 de copii care participau, copii de liceu, erau afară. Înăuntru eram vreo opt, nouă persoane, adulți. Eram așezată la masă și a picat tot tavanul de rigips, dar absolut tot, pe toată suprafața sălii. Pe mine m-a prins, nu știu… în loc să mă bag sub masă, nu m-am gândit. Copiii, nu știam unde sunt. Au început, vă dați seama, urlete. S-a stins lumina, pentru că a căzut tavanul, cu tot ce era: instalații electrice, tubulatura aceea mare de hotel și de restaurant, știți care e pentru recirculare a aerului, deci tot, tot, a fost picat. Toată lumea urla, au venit și au încercat să ridice plăcile să putem ieși cumva. M-am târât pe sub o masă și am ieșit pe un lateral, pe lângă fereastră, afară”, a declarat Maria Balabuc, una dintre victime, pentru Gândul.

Unii dintre participanți au fost răniți grav, motiv pentru care au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

“Mai grav am fost eu și cu încă o persoană, un băiat care venea spre mine, un vecin. A vrut să se așeze la masă cu mine și pe el l-a prins în picioare. Are o tăietură de 20 cm pe spate de la un profil metalic și toracele la el e afectat, abia respiră. Acuma urmează să ne refacem toate investigațiile, RMN și tot ce trebuie. În urgență ne-au făcut doar computer tomograf și spre norocul nostru nu avem nicio fractură, nimic, dar eu nu pot să stau în șezut, nu pot să mă întorc de pe-o parte, pe alta”, mai spune Maria Balabuc.

Oamenii legii au declarat că au demarat o anchetă pentru a stabili cine e cel care trebuie să fie tras la răspundere pentru incidentul petrecut.

“S-a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Se fac cercetări cu privire la cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului, sub aspectul săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă”, a declarat cms. șef Adrian Jurjica, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin, potrivit sursei citate.

VEZI ȘI: Cadoul fabulos primit de fiul lui Adrian Minune, înainte de majorat: „Ne-am trezit cu ea în curte”