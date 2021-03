România U21 – Olanda U21 s-a terminat 1-1! Mutu, fericit după prestația elevilor săi

Ieri, începând cu ora 22:00, s-a desfășurat partida România U21 – Olanda U21, din cadrul rundei inaugurale a Grupei A de la Campionatul European U21.

Desfășurarea partidei România U21 – Olanda U21

În ciuda faptului că Schuurs a deschis scorul încă din minutul 16, după ce Ciobotariu a scăpat omul său din marcaj, reacția „tricolorilor” a fost una cât se poate de promptă, elevii lui Adrian Mutu reușind să restabilească egalitatea la doar 4 minute distanța printr-o lovitura liberă executată impecabil de Andrei Ciobanu, jucătorul Viitorului Constanța.

Din momentul restabilirii egalității, cele două formații și-au împărțit momentele bune de joc, însă la final raportul jocului a fost unul favorabil României. Echipa noastră a avut mai multe ocazii de gol decât batavii (13-12), dar și mai multe șuturi pe poartă (6-4). Totuși, olandezii au avut câștig de cauză la capitole precum posesie (31-69) sau cornere (3-8).

Reacția lui Adrian Mutu după meci

Declaratia selectionerului la conferinta de presa:

„Sper ca băieții să aibă încredere 100% în valoarea lor. Eu am crezut încă de la început în valoarea și în dorința lor de afirmare. Nu am venit aici în vacanță, am venit să punem probleme oricui, chiar dacă suntem cotați cu șansa a treia, niciun meci nu e câștigat dinainte. Totul se decide pe teren, noi suntem hotărâți să facem viața grea oricărui adversar pe care-l întâlnim.

Cred că meritam 3 puncte după numărul ocaziilor. Merită felicitați acești băieți pentru dăruirea de care dau dovadă. Am băieți disciplinați, muncitori, se vede din poziționarea pe care au avut-o astăzi pe teren, perfectă în opinia mea. Per ansamblu, așezarea băieților a fost foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea pe care au avut-o, dăruirea de care au dat dovadă și tupeul cu care am atacat, în repriza a doua, pe final, puteam chiar să câștigăm acest meci.”