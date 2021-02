Românii au râs cu lacrimi! Cine este Alexandru Nica, tânărul de 33 de ani care a venit la Românii au talent. S-a îndrăgostit de o japoneză și a „impresionat” juriul cu numărul lui artistic

La Românii au talent, telespectatorii și jurații pot vedea cele mai ciudate numere artistice cu putință. În ediția a 4-a a sezonului 11, Alexandru Nica, un tânăr de 33 de ani din satul Sălcioara județul Dâmbovița s-a gândit să-și încerce norocul, dar în spatele a ceea ce a făcut pe scenă, acesta le-a dezvăluit tuturor detalii incredibile din viața lui amoroasă.

Alexandru Nica are 33 de ani și a venit la Românii au talent pentru a impresiona juriul și pentru a le arăta tuturor că dragostea la distanță poate fi o poveste frumoasă.

Acesta s-a autointitulat compozitor muzical și le-a spus oamenilor că s-a îndrăgostit de Yumi, o tânără din Japonia, alături de care colaborează și în plan artistic. Ajuns pe scena Românii au talent, Alexandru Nica a încercat să se sincronizeze cu iubita lui, însă totul a fost un eșec.

„Numele meu este Alexandru Nica, am 33 de ani și sunt compozitor pentru o trupă din Japonia. Am cunoscut acum un an o fată, pe Facebook, din Japonia. Am devenit iubiți și urmează în primăvară să vină în România. E minunată, e foarte deschisă. Nu ne-am întâlnit niciodată în viața reală, doar pe videocall. Vreau să o aduc în România, să mă însor cu ea. Ea nu are loc de muncă. Dacă voi câștiga, vreau să o aduc în România” a spus Alexandru Nica, plin de speranță.

Tânărul de 33 de ani nu a reușit să impresioneze juriul

Deși a încercat să le fie pe plac juraților, Alexandru Nica s-a ales cu 3 de „nu” pentru numărul lui artistic, însă a fost încurajat de Florin Călinescu, cel care i-a oferit un „da”. Nu a fost tânărul prea bucuros, însă a declarat că iubirea lui pentru Yumi este una adevărată și va face tot ce-i stă în putere pentru a o aduce pe aceasta în România.