Leonardo, un solist vocal de 21 de ani, dar care lucrează în Italia ca hairstylist, a impresionat pe toată lumea. Leonardo le-a atras atenția tuturor încă de la primele note, iar la final a smuls aplauze din partea tuturor: atât a juraților, cât și a spectatorilor.

„Dacă Pavel li Smiley ar avea un copil, ar arăta fix așa!”, a spus Florin Călinescu după prestația tânărului. Leonardo nu este la primul show televizat, el participând în 2015 la X Factor Italia. „Cât talent! Are voce cu carul”, a remarcat cineva pe Facebook. Numeroase persoane au transmis pe Facebook că Leonardo cântă formidabil.

Jurații fac schimb de personalitate

În ediția din 30 martie a „Românii au talent” jurații fac schimb de personalitate, potrivit stirileprotv.ro. La propunerea lui Florin, fiecare dintre ei este nevoit sa jurizeze reprezentatia unui concurent in stilul celuilalt. Andi aminteste de momente din timpul armatei si de un vis pe care l-a avut in perioada respectiva si ii spune maestrului: ”Pustiule, nu ma intrerupe, te rog! Erau vremuri cand tu ma ascultai pe mine si cand eu taceam”. Mihaela recunoaste, printre altele, ca ”nu mi-ai facut pielea de gaina, ceea ce e un mare minus”, Andra nu e impresionata de prestatia concurentului, dar nici de faptul ca ii lipsesc patratelele si tatuajele, iar Florin promoveaza prin comentariul sau un stil de viata sanatos. Juratii tin cont de toate detaliile atunci cand trebuie sa intre in pielea colegilor lor si nu se abat de la nimic.