Românii care locuiesc la bloc, obligați să-și monteze aceste dispozitive. Termenul limită s-a prelungit

Vești bune ar putea veni pentru o parte dintre români. Data limită pentru montarea repartitoarelor în apartamente ar putea fi prelungită, cu încă un an. Mai mult, statul ar putea acorda un sprijin financiar în acest sens.

Românii care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ar putea primi o amânare de încă un an pentru montarea repartitoarelor de căldură, dar și un sprijin financiar. O propunere legislativă în acest sens a fost depusă la Senat, de către parlamentarii liberali.

„PNL a depus azi, la Senat, un proiect de lege prin care montarea obligatorie a repartitoarelor de căldură în apartamentele de bloc se prelungeşte cu un an, până la 31 decembrie 2024”, anunţă PNL.

Toți consumatorii din blocurile racordate la rețeaua de termoficare trebuiau să aibă, până la data de 31 decembrie 2023, contoare individuale de căldură sau repartitoare. Mai mult, Legea 24/2023 stipulează că cei care nu se conformează acestei cerințe riscă să primească amenzi de până la 1.000 de lei. Însă, acum lucrurile se pot schimba

Măsura ce îi privește pe românii care locuiesc la bloc s-ar putea amâna, iar montarea obligatorie a repartitoarelor de căldură în apartamentele de bloc s-ar putea prelungi cu un an, până la 31 decembrie 2024, potrivit noii propuneri legislative.

„Propunerea legislativă are în vedere şi prelungirea termenului de montare a repartitoarelor de căldură până la 31 decembrie 2024 pentru a oferi locuitorilor posibilitatea reală de a implementa măsurile necesare de economisire a energiei. In plus, extinderea perioadei va facilita o tranziţie mai fluidă, oferind sprijinul necesar atât furnizorilor de servicii, cât şi consumatorilor, pentru montarea repartitoarelor.” , arată nota de fundamentare a proiectului.