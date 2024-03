Romeo Fantastik, student la o facultate prestigioasă în Anglia! Cântărețul pregătește surprize colosale: „O să bubui!” 

Romeo Fantastik este, fără excepție, un artist de care nu ai cum să nu fi auzit măcar o dată-n viață. În urmă cu 20 de ani, cântărețul a lansat manelele porno ce au devenit un trend în România pentru o perioadă. Regele Sexului a dat, însă, lovitura cu melodia „Carolina”, un hit la momentul respectiv care a răsunat ani la rând în multe localuri din țara noastră. După succesul răsunător pe care l-a avut cu piesa Carolina, Romeo Fantastik a dispărut din lumina reflectoarelor. O dramă l-a determinat să se lase de muzică în momentul apogeului carierei sale. Însă, acum cântărețul a revenit și pregătește noi surprize. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, cântărețul a povestit că s-a înscris la o facultate din Anglia și vrea să-și compună singur muzica.

Romeo Fantastik, pe numele real Romeo Cobzaru, a fost și va rămâne o apariție de senzație. Bărbatul nu încetează să uimească prin aparițiile sale, dar și prin melodiile pe care le-a scos de-a lungul timpului. Printre acestea vă amintim „Dă-ți chiloții jos”, „Îți place carnea de cuc”, „Ești o rafinată” , dar și marele său hit „Carolina”. De data aceasta, cântărețul ne-a uimit cu activitățile sale extra-muzicale. Romeo este student la o facultate din Anglia, acolo de unde va ieși producător muzical cu diplomă.

Romeo Fantastik s-a pus cu burta pe carte! Manelistul este student la o facultate în Anglia

„Sunt student la o facultate din Anglia, fac cursurile online. Fac facultatea de inginerie de sunet. Eu am făcut trei ani de set-up și în al patrulea an m-am înscris și la inginerie de sunet. Vreau să îmi produc muzica mea, să sune cum trebuie, să fie beat-urile alea la fete cum trebuie” , spune Romeo Fantastik pentru CANCAN.RO.

Se spune că uneori în viață este bine să mergi pe mâna ta. Asta face și Romeo Fantastik care, după ani de colaborări cu case de producții, a luat decizia să facă totul singur de la zero. Și, cum nu avea prea multe cunoștințe, a decis să se înscrie la facultate, de unde va ieși inginer de sunet. Ce studiază, ne spune chiar el.

„Toată ziua fac set-up pe anumite chestii pe care trebuie să le învăț. Studiez compresia, compresoarele, decibelii și tot ce înseamnă set-up de studio. Studiez voci, bași, tobe, armonii, tot. Mie nu îmi place să mă laud. Carolina mi-a luat trei ani să o fac. Acum sunt în al patrulea an la set-up studio și anul acesta sper să termin. Am făcut opt luni, mai am încă opt luni și termin. O să bubui cu albumul care o să iasă din mâinile mele. Melodiile sunt pregătite deja, dar nu vă așteptați la colaborările pe care le am. Merg tot pe stilul meu pentru că îl cântă toți. Mai nou se laudă că l-au făcut ei stilul, eu cântam trap în `98. Vor fi piesele într-o zonă de balans” , a mai spus acesta.

Mr Juve și Florin Salam, câteva dintre numele cu care colaborează acum cântărețul

Romeo Fantastik își pregătește revenirea în forță. A început deja să scoată melodii, iar acum lucrează la un nou album. Nume mari vor avea colaborări cu Regele Sexului: Mr Juve, Florin Salam și alți maneliști cunoscuți din România, dar și cântăreți din Anglia.

„Sunt câțiva artiști din România cu care colaborez, dar și din Anglia. Am scos o piesă cu Florin Salam, anul acesta am dat drumul melodiilor și colaborărilor. Acum depinde de melodie, să văd dacă-mi convine, că așa ar veni toți.

Pentru mine nu au fost banii importanți, eu sunt născut pentru asta. Important pentru mine este că am reușit să am cea mai longevivă melodie din România, apogeul carierei. Este o mare realizare să trăiești ca artist să fii copiat, așa cum am fost eu. Nu-mi displace că mă copiază toți, generația asta nouă cam tupeistă. Sunt mândru de asta! Banii, dă-i încolo, toată lumea face bani. Aveam dulapuri de bani după ce am scos Carolina. Aveam sertare pline cu rulouri de dolari. Eu mă las în voia sorții, dar am speranță în că ceea ce am compus a prins mereu” , a mai spus Romeo Fantastik pentru CANCAN.RO.

De ce s-a lăsat Romeo Fantastik de muzică și cine l-a „convins” să revină: „Mi-a spus să mă reapuc”

Un simbol al manelelor sexy în anii 2000, Romeo Fantastik s-a lăsat de muzică după ce a trăit o dramă. Atât mama, cât și tatăl său au decedat la scurt timp unul după celălalt. Durerea pierderii părinților l-a afectat foarte mult pe manelist. Ba chiar a vrut să se lase de muzică pentru totdeauna. Un vis l-a determinat să se reapuce de muzică.

„În 2011 a murit tatăl meu, la doi ani după a murit și mama. Nu am mai putut apoi să scriu și să fac melodii pentru că genul meu este pe caterincă. Mie îmi place ca lumea să se distreze. Fac caterincă, mai ales cu femeile, dar frumos așa. Fă, nehalito! Șmecherito!

După patru ani a venit tata în vis și mi-a spus simplu și la subiect: Bă, tu ești nebun? Tu te-ai lăsat de astea, nu mai faci melodii?! Asta era plăcerea mea, când te vedeam la televizor mă bucuram și râdeam de textele tale. Ia să te reapuci de muzică! Apoi am scos „Sânge de taur” care a făcut 35 de milioane de vizualizări”, a spus Romeo Fantastik.

„Vara va fi a balaurilor mei! Scot hit după hit”

Acum Romeo este pregătit să dea tot ce are mai bun și ne promite melodii care să spargă globul pământesc mai ceva decât Mihăiță Piticu: „Vara asta o să fie vara lui Romeo Fantastik și a tuturor balaurilor și fanilor mei. Scot hit după hit. Va fi party la 200 de grade altitudine! Nu merg în străinătate, am făcut cinci ani la rând concerte peste tot în străinătate, nu mai vreau. O să fac în România„, a mai spus el pentru CANCAN.RO

