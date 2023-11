Rona Hartner, „uscată” la divorţ! Cum a lăsat-o Herve Camilleri fără avere

Rona Hartner a murit la 50 de ani, după o luptă teribilă cu cancerul. Viața actriței nu a fost una roz. Pe lângă problemele grave de sănătate, artista a trecut și printr-un divorț. Nu doar că a suferit mult, dar Herve Camilleri a lăsat-o și fără avere.

Joi, 23 noiembrie, Rinda, sora Ronei Hartner, a făcut un anunț cutremurător, Rona Hartner s-a stins. În vara acestui an, actrița a fost diagnosticată cu cancer pulmonar. Iar pe lângă problemele de sănătate, s-a confruntat cu o situație neplăcută și pe plan financiar. Fotul soț a „uscat-o” la divorț.

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au căsătorit la începutul lunii octombrie, în anul 2019. Evenimentul a avut loc în Franța, iar actrița părea extrem de fericită, dar relația celor doi nu a fost așa frumoasă cum părea din exterior. Așadar, în 2021, după o căsnicie de trei ani, au decis să divorțeze. La partaj, artista i-a dat fostului soț tot ce a cerut și a rămas aproape fără toți banii agonisiți.

Artista spunea atunci că a acceptat tot ce i-a cerut fostul soț la divorț, iar ea a păstrat doar casa de pe Coasta de Azur.

După aproape un an de la divorț, actrița făcea o serie de mărturisiri tulburătoare, dezvăluind şi motivul pentru care s-a destrămat căsnicia sa.

Persoana respectivă, cu care am fost căsătorită, avea un spirit zizanie în care se certa din absolut nimic. Începeau toate certurile vineri, când trebuia să am weekendul pentru fata mea. De vineri până duminică era coșmar. Pe mine religia m-a ajutat să văd. Eu sunt o persoană luminată și am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul.”, a declarat Rona Hartner în urmă cu un an, la emisiunea Vorbește Lumea.