Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazăre, a depus dosarul pentru căsătorie la primărie: ”Nu avem meniu, nu avem nimic…” | VIDEO

Logodnica lui Radu Mazăre, Roxana Mihalache, s-a prezentat, vineri, la sediul Primăriei Sectorului 5 pentru a depune dosarul pentru cununia civilă, solicitată a avea loc pe data de 10 iulie. Roxana Mihalache a precizat că nu există pregătiri speciale, pentru că va fi o căsătorie simplă.

“Am depus documentația, am făcut toată procedura, așteptăm să se oficieze căsătoria. A rămas pe 10. Nu avem ce pregătiri să facem, o să fie o căsătorie simplă și atâta tot. Nu avem meniu, nu avem nimic, o sa fie pur și simplu o căsătorie simplă. Astea sunt condițiile. Va participa familia”, a anunțat Roxana Mihalache.

Roxana Mihalache: ”E o persoană normală, ca toți ceilalți”

Logodnica fostului primar de Constanța a declarat că îl va vizita sâmbătă pe acesta, la Penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat.

“Nu îi voi duce (sâmbătă -n.r.) nimic (lui Radu Mazăre -n.r.) pentru că încă nu are dreptul la pachet. Normal o să am o rochie, acum nu o să fie o rochie specială. Cum am mai spus, nu este importantă rochia, inelul, meniul, va fi o casătorie simplă. Suntem niște oameni normali, ca toți oamenii care fac o căsătorie , atâta tot. Chiar dacă e Radu Mazăre, e o persoană normală, ca toți ceilalți. Eu îmi doresc să fim împreună, atâta tot”, a completat Roxana Mihalache.

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, vrea să se căsătorească cu iubita sa pe data de 10 iulie, așteptând în acest sens un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când împlinește și 51 de ani, dar acest lucru nu va fi posibil.