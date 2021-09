Cunoscută publicului drept Ruby, cântăreața Ana Claudia Grigore a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre planurile pe care le are. Deși cele mai multe colege de breaslă și-au întemeiat o familie și îmbină viața personală cu cea profesională, artista nu are de gând să urmeze această „rețetă”.

În vârstă de 32 de ani, sexoasa „Rubina” spune că mai are multe de arătat în muzică și acesta e motivul principal pentru care amână să-și întemeieze o familie. Deși este implicată într-o relație de foarte mulți ani, cu Robert, cei doi nu au planuri de căsătorie și, spune Ruby, nici nu s-ar putea sacrifica pentru viața personală. Cel puțin nu în viitorul apropiat!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ruby a vorbit despre părinții ei, dar și despre viața personală!

„Sunt bucuroasă că pot să mai copilăresc”

CANCAN.RO: Am văzut că mama ta s-a căsătorit. Cum privești tu lucrurile acestea?

RUBY: S-a făcut un an de când s-a întâmplat evenimentul în sine, însă este de foarte mulți ani în relația asta. Nu m-a afectat deloc! Era datoria ei să-și refacă viața! Eu mă bucur foarte tare că părinții mei și-au refăcut viața.

CANCAN.RO: Tu cum ești?

RUBY: Sunt foarte bine pentru că îmi concentrez gândurile și atenția către muzică. Am mereu câte un proiect nou la care să visez și să lucrez.

CANCAN.RO: Dar în ceea ce privește viața personală?

RUBY: Încă nu simt că am ajuns în punctul în care să mă căsătoresc și să fac un copil. Mai am multe misiuni de îndeplinit în carieră. Neavând copil, îmi permit să fiu egoistă și să mă gândesc la ce vreau să îndeplinesc până când va veni momentul. Încă mă consider copil, încă sunt răsfățata familiei și sunt bucuroasă că pot să mai copilăresc. Pe de altă parte, nu fug de responsabilitate, noi avem 12-13 animale de companie, o avem pe mamaia care este ca un copil și n-aș putea să mă ocup și să mă dedic unui copil. Sunt convinsă că ar trebui să renunț la multe din ceea ce fac în muzică, dacă aș avea un copil.

(CITEȘTE ȘI: RUBY A FOST AGRESATĂ DE TATĂL EI CÂND ERA MICĂ „MI-AM LUAT BĂTĂI ORIGINALE”)

„Nu mă pun în calea planurilor pe care le face Dumnezeu pentru mine”

CANCAN.RO: Dar dacă ar apărea un copil, în viitorul apropiat, ce ai face?

RUBY: Ce vrea Dumnezeu! Dacă Dumnezeu vrea să apară, apare. Eu, momentan, nu lucrez la asta, dar nu mă pun în calea planurilor pe care le face Dumnezeu pentru mine.

CANCAN.RO: Dar ești genul de femeie care se vede mireasă sau mamă?

RUBY: Nu, nu mă văd mireasă pentru că sunt axată pe alte lucruri. Mă văd, în schimb, mamă de băiat pentru că eu sunt mai băiețoasă.

(VEZI ȘI: RUBY, TRANSFORMATĂ DE OPERAȚIILE ESTETICE! A POSTAT IMAGINI DIN ADOLESCENȚĂ ȘI O POZĂ DE ALBUM CU MAMA EI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com