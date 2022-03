Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat”

Administraţia Vladimir Putin a avertizat statele vecine cu Ucraina, ca acestea să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia.

”Orice ţară care îşi pune la dispoziţia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerată că a intrat în conflict”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării rus, Igor Konaşenkov, relatează Reuters.

”Folosirea reţelelor de aerodromuri ale acestor ţări pentru a primi avioane militare ucrainene şi utilizarea lor ulterioară împotriva forţelor armate ruse pot fi considerate o implicare a acestor stare în conflictul armat”, a subliniat Konaşenkov, citat de agenţia de presă Interfax.

Ce spune Klaus Iohnnis despre criza de la granița României

„În contextul acestei crize, România s-a mobilizat în mod exemplar – și aici vorbesc atât de autorități, cât și de societatea civilă și mediul privat. Toată lumea a rezonat cu drama de la granițele noastre, am demonstrat compasiune și solidaritate. Am acționat și ne-am organizat, astfel încât să sprijinim afluxul mare de refugiați, să asigurăm protecție și condiții decente. Mai mult, am decis înființarea pe teritoriul țării noastre a unui hub logistic care să permită colectarea și transportul donațiilor din cadrul ajutorului umanitar internațional către Ucraina și cetățenii săi”, a mai spus Klaus Iohannis.

