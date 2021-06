Rusia învinge Finlanda și reintră în cursa calificării pentru optimi la EURO 2020!

După ce a debutat cu o victorie la EURO 2020, scor 1-0 cu Danemarca, Finalnda a suferit și primul eșec de la acest turneu final, cedând cu același scor, meciul susținut cu Rusia la Sankt Petesburg. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Aleksei Miranciuk (min. 45+2).

Confruntarea a contat pentru runda a doua a Grupei B, grupă în care astăzi Belgia se va duela la Copenhaga cu Danemarca.

La finalul jocului cu Rusia, Markku Kanerva, selecţionerul Finlandei, a afirmat că după aspectul jocului echipa sa merita cel puțin un punct.

„Suntem decepţionaţi. Am jucat acest meci cu ideea de a-l câştiga, dar am eşuat. A fost însă şi o decizie VAR la începutul meciului… Nu ştiu cum ar fi afectat golul nostru restul meciului, dar cu siguranţă ar fi pus presiune pe Rusia. Am avut mai multe ocazii decât în meciul cu Danemarca, ceea ce este un lucru pozitiv. Apărarea a fost şi ea satisfăcătoare. Am fi meritat cel puţin un punct. Belgia, următoare adversară, este una din echipele puternice ale turneului şi va fi o provocare enormă pentru noi. Dar echipa a demonstrat că are capacitatea de a juca de la egal la egal şi de a face meciuri bune”, a declarat Markku Kanerva.

În urma acestui rezultat, atât Finalnda cât și Rusia rămân în cursa pentru calificarea în optimile de finală ale competiției.

Astăzi, de la ora 19:00, Belgia va juca împotriva Danemarcei, la Copenhaga, iar în ultima etapă a grupei, pe 21 iunie, Finlanda va evolua la Sankt Petersburg contra Belgiei, iar Rusia va da replica Danemarcei, la Copenhaga.

Rezultate Grupa B

Etapa 1

Danemarca – Finalnda 0-1

Rusia – Belgia 0-3

Etapa a 2-a

Finalnda – Rusia 0-1

Joi, ora 19:00 Belgia – Danemarca