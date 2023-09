Rușinea trăită de Adela Popescu în această vară: „Am aflat de ce am nevoie”. Ce nemulțumire a apărut în viața actriței

Vara tocmai ce s-a încheiat, iar Adela Popescu s-a bucurat din plin de ea. Vedeta a bifat mai multe vacanțe, iar pentru sezonul estival nu a mai ținut cont de nimic. S-a bucurat din plin relaxare, dar și de deliciile culinare. Soția lui Radu Vâlcan nu a spus nu la nimic, iar acum consecințele au apărut. Ce o supăra pe Adela Popescu?

Începutul de toamnă a prins-o pe Adela Popescu nemulțumită. Vedeta le-a mărturisit internauților că în timpul verii și-a dat frâul liber, iar acum trage ponoasele. Mai exact, după „dezmățul” din vară, prezentatoarea s-a ales cu câteva kilograme în plus, iar acum încearcă să scape de ele, însă procesul este unul destul de greoi, iar blondina nu are prea mult spor.

„Mă face să-mi fie rușine”

Adela Popescu le-a mărturisit fanilor din mediul online că a început să aibă o problemă cu kilogramele în plus pe care le-a acumulat în ultima perioadă. Mai exact, se pare că vedeta a acumulat trei kilograme, iar acestea îi dau mari bătăi de cap. Deși apropiații îi spună că schimbarea aproape că nici nu se observă, se pare că vedeta nu se simte prea bine în propria piele așa că a luat atitudine.

Adela Popescu a exclus din start dietele draconice, spunând că de-a lungul timpului acestea nu au făcut altceva decât să îi aducă multă frustrare. Așa că varianta optimă pe care soția lui Radu Vâlcan a găsit-o a fost să reducă la jumătate cantitatea de mâncare pe care o consumă.

Însă, ambiția a ținut-o de dimineață până la prânz, atunci când a cedat în fața unei sandviș delicios, a unei ciorbe de perișoare și a unei porții de creveți în unt. Așa că Adela Popescu se gândește să aplice acum o altă metodă. Mai exact, fost prezentatoare de la Vorbește Lumea intenționează să se apuce de sport.

Varianta aceasta este una mult mai sigură și eficientă spune Adela Popescu și asta pentru că după ce depune atât de mult efort în sala de antrenamente îi este rușine să se mai lase sedusă de preparatele culinare delicioase.

„Pe scurt, am luat 3 kilograme. Chiar dacă unele persoane spun că arăt foarte bine, așa cum este cazul lui Radu, eu mă simt confortabil cu minus trei kile față de câte am acum. Așa că am încercat să găsesc soluții. Am zis să nu țin diete pentru că m-aș frustra și am decis să reduc din cantitatea de mâncare.

M-a ținut ambiția doar până la prânz când am devorat un sandviș cu focaccia și mortadela, apoi o ciorbă de perișoare și creveți în unt. Analizând situația mi-am dat seama de ce e important sportul pentru mine. Pentru că mă face să-mi fie rușine. Să-mi fie rușine pentru munca depusă la sală. Dacă mă gândesc la cât efort am făcut la fitness, mi-e rușine să mai mănânc”, le-a mărturisit Adela Popescu fanilor din mediul online.

