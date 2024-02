S-a aflat cauza morții lui Mile Povan. Cântărețul apelase la pastile de slăbit pentru o dietă drastică

Mile Povan s-a stins din viață la doar 31 de ani, iar moartea lui a fost învăluită în mister. Decesul ar fi surveni din cauza unor pastile de slăbit populare, la care cântărețul a apelat din dorința de a da jos kilogramele în plus.

Mile Povan, pe numele său real Mihai Leric, a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit, în special în zona Ardealului. Moartea lui s-a petrecut într-un mod neașteptat. Cântărețul s-a simțit rău și s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgențe (UPU). Ulterior, el a fost găsit fără suflare în propria locuință.

Cauza morții lui Mile Povan

Mile Povan și-a dorit foarte mult să slăbească, iar în ultima perioadă a făcut eforturi mari în acest sens. Chiar și apropiații aflaseră despre această obsesie a lui. Cântărețul a ales să țină o dietă drastică, apelând chiar și la pastile.

Interpretul de muzică populară ar fi luat Ozempic, un medicament care a creat multe controverse atât în străinătate, cât și la noi în țară. Acesta i-ar fi adus, de fapt, sfârșitul lui Mile Povan, potrivit Fanatik. Pastilele pot avea o serie de efecte secundare extrem de neplăcute, printre care se numără insomniile, anxietatea, palpitațiile, diareea sau iritabilitatea severă. Mai mult decât atât, chimicalele pe care le conțin pot provoca dependență.

Mile Povan s-ar fi simțit foarte rău din cauza pastilelor. Astfel, a decis să meargă de urgență la spital. În urma consultului, medicii l-au fi lăsat să plece acasă, precizează Pro TV. Artistul s-a întorsc acasă, acolo unde s-a stins din viață. Îngrijorat, fratele artistului a spart ușa, cu ajutorul autorităților. Bărbatul încercase în ziua respectivă de mai multe ori să ia legătura cu el telefonic, însă Mile nu a răspuns.

Fenomenul Ozempic este mult mai amplu. FDA (The Food and Drug Administration), organism al SUA, similar în România cu Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMSM), a înregistrat 18 reclamații referitoare la acest medicament până la sfârșitul lui septembrie 2023, notează New York Post. În Australia, o femeie, în vârstă de 56 de ani, a murit, după ce a consumat pastilele pentru că dorea să fie în formă la nunta fiicei sale.

