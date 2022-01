S-a aflat! De ce a părăsit, de fapt, Anda Adam competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”: ”Ne pregătim să...”

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Anda Adam a părăsit competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Deși a susținut că ”familia mea și sănătatea sunt mai importante decât orice”, se pare că adevărul este undeva la mijloc. Compătimită și susținută din spatele micilor ecrane pentru momentele ”grele” prin care a trecut la acea vreme, se pare că motivul pentru care a ”rupt” contractul cu Kanal D a fost cu totul altul. Detalii neștiute!

Imediat după ce a renunțat la emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities” Anda Adam a plecat în vacanțe, ba chiar a scos și o piesă, semn că sănătatea mamei sale nu era chiar principala cauza pentru care a ales să se retragă din competiție. Pe lângă piesa lansată după ce a încheiat colaborarea cu Kanal D, Anda Adam, alături de logodnicul său Joseph, s-au apucat și de afaceri, în Cluj.

Cei doi pun bazele unui club de fițe în Cluj urmând ca locația să fie inaugurată în data de 14 februarie:

„Ne pregătim să deschidem cel mai tare club din Cluj. Ne aflăm în plin șantier, urmează să se monteze niște lumini, lasere foarte tari”, a spus Anda Adam în timp ce le arăta o schiță fanilor ei de pe Instagram.

Anda Adam: ”Mă retrag din această competiție din cauza unor probleme personale”

În urmă cu mai bine de o lună Anda Adam alegea să părăsească competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities” din cauza unor probleme personale. La acea vreme, vedeta a declarat că își dorește să fie alături de mama ei care se confruntă cu ceva probleme de sănătate:

”M-am simţit foarte bine alături de voi şi de tine Ilinca şi de voi, dragi juraţi, dar este momentul să mă retrag din această competiţie din cauza unor probleme personale, care necesită deplasarea mea în străinătate cu un membru al familiei”.

Am ales să mă retrag din aceasta competiţie pentru că familia mea şi sănătatea sunt mai importante decât orice. Sper că cei de acasă mă vor înţelege şi vor fi alături de mine aşa cum au fost de 22 de ani. Este vorba de mama mea. Ea trăieşte în Statele Unite de 20 şi ceva de ani şi este foarte posibil să trebuiască să sar într-un avion şi să fiu alături de ea, în cazul în care va face o operaţie. Din păcate, este singură, nu s-a recăsătorit.

Nu există niciun alt membru al familiei mele acolo. Părinţii mei sunt despărţiţi, tatăl meu trăieşte în Australia. Nu are decât două prietene şi o vecină şi, dacă va trece printr-o intervenţie chirurgicală, eu va trebui să-i fiu alături, indiferent de proiectele pe care le am. Nu am ştiut că există şi lucruri în viaţă care pot să îţi sucească tot sensul sau cursul lucrurilor”, a spus Anda Adam cu ochii în lacrimi înainte de a părăsi competiția ”Bravo, ai stil” Celebrities.

Sursa foto: Arhiva CANCAN