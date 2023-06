S-a dat lege. Regula pe care trebuie să o respecți în trafic, pentru a nu primi amendă și 2 puncte de penalizare

Recent, a fost promulgată o nouă lege pentru șoferi. Mai cu seamă, conducătorii auto vor fi obligați să aprindă luminile de întâlnire pe toate drumurile publice. În caz contrar, ar putea primi amendă și două puncte de penalizare. Iată detaliile mai jos, în articol.

Luna trecută, se avea în vedere o nouă regulă pentru toți conducătorii auto. Mai cu seamă, să fie utilizată faza scurtă (DRL) pe toate drumurile publice, în timpul zilei. La momentul acela a fost depus un proiect de lege în acest sens. La o lună distanță, proiectul de lege a fost promulgat de Președintele Klaus Iohannis.

Inițial, proiectul de lege a fost propus în anul 2019. Până la momentul actual, faza scurtă (luminile de întâlnire) trebuia utilizată pe drumurile expres, europene și autostrăzi. De acum înainte, conducătorii auto trebuie să o folosească pe toate drumurile publice. În acest sens, OUG nr. 195/2002 suferă o modificare la articolul 44, alineatul (2). Va fi următoarea speță: „(2) În circulația pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”.

În condițiile în care legea nu este respectată, atunci șoferii vor primi amendă și două puncte de penalizare. La momentul actual, un punct de amendă valorează 145 de lei. Legea va deveni valabilă odată ce va intra în Monitorul Oficial.

Regula pe care șoferii trebuie să o respecte pe șosele: faza scurtă aprinsă, pe orice drum public

De altfel, Titi Aur susține că este o inițiativă utilă pentru șoferi. Expertul în conducere defensivă susține că utilizarea farurilor pe timpul zilei înseamnă că un autoturism va fi mai vizibil înaintea altuia care nu are luminile aprinse. A explicat în cadrul unui interviu ce trebuie să știm despre acest aspect.

„Toate calculele și studiile arată că o mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse pe timp de zi. Cu cât sunt mai multe faruri aprinse, ochiul șoferului nu se mai uită după mașină sau culoarea mașinii din anii ’70, ’80, adică după culorile roșu, galben sau verde, pentru că ne-am obișnuit toți să urmărim farurile, fără să ne dăm seama.

Dacă vine o coloană de mașini din față și una dintre mașini sau două mașini succesive nu au farurile aprinse, ai senzația că poți să depășești. Mai mult, dacă o mașină are farurile stinse, tu ca șofer ai senzația că mașina respectivă este la distanță mai mare decât o mașină care are farurile aprinse. Ne-am obișnuit să fim mai atenți atunci când vine o mașină care are farurile aprinse”, a spus expertul la dcnews.ro.

