S-a îndrăgostit de o scumieră! Bărbatul care este însurat cu o păpusă gonflabilă are o nouă cucerire

Yuri Tolochko (36) din Kazakhstan ”lovește din nou”. După s-a însurat cu o papusă, bărbatul s-a îndrăgostit de o… SCRUMIERĂ.

În urmă cu un an a luat naștere o poveste de dragoste mai…atipică. Yuri Tolochko s-a îndrăgostit de o păpusă gonflabilă. Bărbatul nu a stat mult pe gânduri și a luat-o de soție. Da, dar nu oricum. Nunta a fost organizată în cel mai mic detaliu. Zeci de invitați au fost prezenți la marele eveniment. Recent, bărbul a declarat că de Margo nu mai prezintă interes pentru el, iar acum ”i s-au aprins călcâiele” după o scrumieră pe care a întânit-o într-un club. (VEZI ȘI:„AM FOST IN CLUB IN NOAPTEA DE REVELION, AM AGATAT UN BAIAT, AM FACUT SEX CU EL, IAR A DOUA ZI…”)

Yuri Tolochko s-a îndrăgostit de o scrumieră pe care a și luat-o acasă

Culturistul a dat uitării povestea de amor trăită cu păpușa Margo, iar acum vrea să se dedice trup și suflet unei noi ”cuceriri”. S-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut?! Intenția bărbatului este de a ”echipa” corespunzător scrumiera care i-a luat mințiile.

Yuri a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram poze cu ”noua cucerire”, dar a și povestit cum s-a îndrăgostit: ” La început am aranjat o sesiune foto cu ea, dar apoi a început să mă atragă. Am vrut să o ating din nou, să o miros. Îmi place parfumul său, atingerea metalului pe pielea mea este tot ce îmi doresc”, a scris Yuri Tolochko în dreptul fotografiilor cu scrumiera.



Ceea ce l-a atras cel mai mult la scrumieră a fost faptul că NU este nouă. Scrumiera a fost într-un club, acolo unde mulți oameni ”s-au folosit” de ea: ”Îmi place, de asemenea că are o poveste, că nu este nouă. Mulți oameni s-au folosit de ea. Pentru mine obiectele sunt vii. Am o mare pasiune pentru obiecte. Este un sentiment total diferit față de atracția pentru o persoană. Este asemănătoare cu dragostea unui violonist care își iubește vioara”, a mai spus Yuri Tolochko.

Probabil vă întrebați dacă această actracție pentru obiecte are și o explicație științifică. Ei bine, da. Yuri Tolochko este pansexual. Orientarea sexuală care se definește prin atracția față de obiecte, personaje, imagini, figurine etc. Pansexualii nu asociază atracția sexuală cu o anumită persoană, așa cum este la bisexuali care iubesc și femei și bărbați. Pansexualitate creează reacții de respingere din partea oamenilor din cauz dificulății de a asocia o relație dintre un om și un obiect.

