Prima zi de liceu. Îți mulțumesc pentru cine ești, @maiatrandafir, succes și o sa vezi, totul va fi bine! 💋❤️ #csb #oaltaviata #cambridgeschoolofbucharest

A post shared by Teo Trandafir (@teotrandafir) on Aug 28, 2018 at 10:30pm PDT