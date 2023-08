S-a iubit un an cu Mirela Vaida și apoi a părăsit-o. Povestea dureroasă din trecutul vedetei de la Acces Direct

La începuturile carierei sale, Mirela Vaida a avut o relație de care puțini își mai aduc aminte. Pe vremea aceea, era cântăreață și nu era cunoscută de o țară întreagă, având doar 20 de ani. Bărbatul care i-a frânt inima, la vremea aceea, ar fi chiar primul ei iubit.

În anul 2002, Mirela Vaida abia își făcea debutul în lumea mondenă. Se iubea cu Claudiu Popescu, fondatorul trupei No-Name care se bucura, la vremea aceea, de un real succes. Amândoi activau în același domeniu și mergeau la concursuri și festivaluri. Din exterior, păreau cuplul perfect.

La un moment dat, actuala prezentatoare TV a câștigat un concurs și a reușit, astfel, să devină membră a unei formații de fete care se numea Ho-Ra. Succesul începea să-i bată la ușă, dar bucuria i s-a dus la doar câteva luni mai târziu, când s-a trezit singură. Nu sunt cunoscute motivele pentru care s-a ajuns la ruptură, dar în anul 2003, Mirela Vaida era deja o femeie liberă.

Norocul în dragoste a lovit-o mai târziu pe Mirela Vaida

După relația eșuată, în prezent, prezentatoarea TV este căsătorită cu Alexandru Vaida din anul 2009. Împreună, cei doi au trei copii: Carla (6 ani), Vladimir (5 ani) și Tudor (4 ani). Soțul ei nu este o persoană publică și preferă să stea departe de reflectoare, fiind director comercial la o firmă din Sibiu.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui”, spunea Mirela Vaida.

Modul inedit în care a cerut-o în căsătorie

În urmă cu ani buni, cântăreața spunea că soțul său nu i-a cerut mâna la Paris sau în Dubai, ci la Unirii, în mașină, cât așteptau la semafor. Nu le-a luat nici măcar o oră să pună și detaliile nunții la punct.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot, La Unirii- la fântâni. E de bun augur!”, povestea prezentatoarea TV.

