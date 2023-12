S-a reaprins scandalul dintre Călin Geambașu și Doina Spătaru, la 12 ani de la moartea Mălinei Olinescu! ”Are o minte bolnavă!”

Se reaprinde scandalul dintre Călin Geambașu și Doina Spătaru fix la 12 ani de când fiica sa, Mălina Olinescu, și-a curmat viața. Bărbatul a atacat-o, verbal, spunând că a lipsit din viața fiicei sale, care a făcut acel gest necugetat într-o noapte de decembrie. Cu durere în suflet, artista i-a dat replica, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Durere fără margini pentru Doina Spătaru, mama regretatei artiste Mălina Olinescu. În urmă cu 12 ani, aceasta a murit, la doar 37 de ani, după ce a căzut de la etajul șase al blocului în care locuia. Cea care i-a dat viață a fost astăzi la cimitir pentru as-și plânge din nou fiica, la mormântul acesteia.

Ca și când lacrimile sale nu ar fi fost de ajuns, Călin Geambașu a atacat-o din nou, dând de înțeles că și ea se face vinovată de gestul regretatei artiste, din viața căreia ar fi lipsit, neexistând o relație normală mamă-fiică.

„Are o minte bolnavă”

În replică, Doina Spătaru a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Azi am fost la cimitir. Așa e mereu pentru mine începutul lunii decembrie. Foarte trist, după care încerc să mă conectez la sărbători. Calin vrea să mă provoace, dar nu-i dau satisfacție. O singură dată am intervenit într-o emisiune TV, pentru că altfel nu se putea, ajunsese prea departe, spunând că Mălina era sora sa. Tatăl fiicelor mele a fost Boris Olinescu. Mălina nu era sora lui! Păcat că a primit niște calități de care ar fi trebuit să profite. Dar el are o minte bolnavă”.

„Am lipsit doar când eram plecată”

Doina Spătaru a ținut să precizeze că ea nu a lipsit nicioodată din viața fiicei sale, nici măcar atunci când era plecată, prin prisma meseriei sale, la concerte.

„Mălina nu a crescut fără mamă, am lipsit doar când eram plecată, dar și atunci vorbeam la telefon. Au trecut 12 ani, i-am făcut pomenirea, iar durerea este la fel de mare”, a adăugat aceasta.

Ce s-a întâmplat în urmă cu 12 ani

Deși au trecut 12 ani de la cumplita tragedie, nu se știe nici acum exact ce s-a întâmplat în acea noapte fatidică. Dacă Mălina s-a sinucis sau a căzut de la etaj, accidental. S-a vehiculat că motivele unei sinucideri ar fi fost faptul că se despărțise de iubitul său de atunci. Dar și că trecea printr-o depresie întrucât se simțea inutilă pentru că nu mai era chemată la concerte. Totodată, s-a luat în calcul și posibilitatea ca artista să se fi dezechilibrat și să fi căzut de la balcon. Cu ani în urmă, și tatăl acesteia își pierduse viața într-un mod asemănător, aruncându-se de la etaj

