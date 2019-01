S-a retras acum cinci ani de la Hollywood, dar ar mai face un film! Pentru cine s-ar întoarce Cameron Diaz

Celebra actriță Cameron Diaz s-a retras din lumea cinematografiei în urmă cu cinci ani și se bucură cu adevărat de viață. Una liniștită, departe de lumina reflectoarelor. A jucat în filme de mare succes precum ”The Mask”, ”There’s Something About Mary”, ”Charlie’s Angels”, ”Shrek” sau ”My Best Friend’s Wedding”, dar acum vrea liniște.

Recent, vedeta a fost surprinsă de paparazzi la un prânz cu prietenii săi, în Beverly Hills.

În luna martie a anului trecut, Cameron Diaz a confirmat retragerea sa din activitate, la aproape patru ani după ce a avut ultima apariție într-un film, respectiv în remake-ul popularei pelicule ”Annie”.

Într-un interviu pe care l-a acordat publicației Entertainment Weekly, alături de colegele sale Christina Applegate și Selma Blair, Cameron a mărturisit că i-ar plăcea să le întâlnească pe acestea într-un cadrul mai relaxat. ”Da, eu sunt pentru, 100%. Eu m-am retras din activitate, așa că mi-ar plăcea să mă văd cu voi, doamnelor”.

Totuși, dacă ar fi un proiect pentru care s-ar întoarce la Hollywood, cel puțin pentru un timp, acesta ar fi un alt film cu Shrek. ”Dintre toate personajele pe care le-am făcut, este unul singur pe care îl înțeleg cu adevărat și acesta este Fiona”, a declarat ea pentru New York Times, într-un interviu mai vechi.

De altfel, ”Shrek 2”, în care Cameron Diaz îi împrumută vocea Fionei, se întâmplă să fie filmul cu cele mai mari încasări la care aceasta a lucrat, de 919,8 milioane de dolari.

Conform Variety, Universal Pictures va face un nou film cu Shrek, iar regizorul Chris Meledandri a declarat deja că intenționează să recruteze toți actorii originali pentru vocile personajelor principale: Mike Meyers, Eddie Murphy, Antonio Banderas și Cameron Diaz.

La ora actuală, Cameron Diaz nu mai are nicio legătură cu lumea filmului, petrecându-și timpul alături de soțul ei, Benji Madden, membru al trupei rock Good Charlotte. Aceștia s-au căsătorit în ianuarie 2015, după o relație sentimentală de aproximativ șapte luni.