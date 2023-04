S-a terminat cu HBO Max! Abonații din România vor fi afectați din 2024 de ultima decizie a celor de la Warner Brothers

Schimbare majoră pentru HBO Max! Reprezentanţii platformei au făcut anunţul în urmă cu scurt timp! Iată ce mesaj a transmis compania pentru toți clienții și ce trebuie să știi!

HBO, unul dintre cele mai puternice branduri de televiziuni de filme, care a dat titluri celebre precum Game of Thrones, VEEP, Sex and The City sau Sopranos, dispare din numele platformei HBO Max. Reprezentanţii companiei au anunţat că de acum, utilizatorii vor găsi platforma sub numele de Max.

De asemenea, se vor efectua şi alte îmbunătăţiri, deoarece platforma începea să aibă probleme atunci când trebuia să găzduiască foarte mulți utilizatori în același timp.

CITEŞTE ŞI: VEȘTI TERIBILE PENTRU NETFLIX, HBO MAX ȘI DISNEY PLUS. NOUA PLATFORMĂ DIN ROMÂNIA ESTE GRATUITĂ

Noul „Max” va fi lansat pe 23 mai în SUA. În România, platforma va fi disponibilă din 2024, însă nu a fost anunţată încă o dată exactă şi nici informaţii legate de preţurile abonamentelor.

Abonații HBO Max s-au plâns de problemele întâmpinate la premiera „House of the Dragon”

Duminică, 21 august 2022, a avut loc premiera serialului „House of the Dragon”, un spin-off al serialului-fenomen „Game of Thrones”, pe care foarte multe persoane l-au apreciat. Problemele au apărut din cauza numărului foarte mare de accesări, unii utilizatori fiind nevoiți să mai amâne vizionarea. Primele plângeri au apărut pe Twitter și pe Reddit, cele mai multe venind din partea celor care utilizează Fire TV.

Oficialii au venit și cu o explicație imediat după ce problemele au început să fie semnalate. Aceștia susțin că fac tot posibilul pentru a remedia situația dispozitivelor Fire TV, sugerându-le acestora să mai aștepte până când traficul va fi mai mic. Nu este pentru prima dată când platforma de streaming se confruntă cu astfel de probleme serioase.

„House of the Dragon este vizionat cu succes în această seară de milioane de abonați HBO Max. Suntem conștienți de faptul că o mică parte dintre utilizatorii care încearcă să se conecteze prin intermediul dispozitivelor Fire TV au probleme și suntem în curs de rezolvare pentru acei utilizatori afectați”, au transmis oficialii companiei HBO Max.