S-a trezit cu cineva la ușă chiar în mijlocul nopții! Cine era musafirul nepoftit care a băgat groaza într-o femeie

Lianne Jennings, în vârstă de 35 de ani, a trăit o experiență de coșmar. Chiar în mijlocul nopții cineva s-a prezent în fața ușii sale și a declanșat sistemele de supraveghere. Când a văzut cine era musafirul nepoftit a rămas fără cuvinte.

Nimic nu poate fi mai înspăimântător decât sistemul de supraveghere să te anunțe că cineva este în fața ușii tale în mijlocul nopții. Acest sentiment l-a experimentat Lianne Jennings, care s-a trezit cu un musafir nepoftit. Acesta le-a povestit internauților spaima prin care a trecut.

Se pare că în mijlocul nopții a auzit soneria de la ușă și sistemul de supraveghere a avertizat-o în legătură cu o activitate neobișnuită în afara casei sale. Prea îngrozită pentru a merge să verifice ce se întâmplă, femeia a rămas nemișcată în pat și a așteptat să vină dimineața.

După o noapte albă, în care ceva sau cineva a stat în fața casei sale, Lianne Jennings și-a făcut curaj și a verificat camerele de supraveghere. Aceasta a fost lăsată fără cuvinte de ce a văzut în imagini. Deși ea își imagina că o fantomă sau o creatură ciudată nu i-a dat pace, se pare că musafirul nepoftit nu era altceva decât un melc, care a alunecat toată noaptea pe soneria casei sale.

„Presupun că este un melc, dar arată foarte, foarte ciudat – mai ales când lumina se aprinde în jurul coarnelor sale. Eram în pat și am primit o alertă potrivit căreia era cineva la ușa mea din față, și se mișca încontinuu. Am fost speriat la început, dar după ce am văzut imaginile am început să râd! Am pus videoclipul pe rețelele mele sociale și toată lumea mi-a trimis mesaje amuzându-se pe seama mea.” , a scris femeia, în dreptul imaginilor de pe camerele de supraveghere.