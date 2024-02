Sacrificiul făcut de Ilona Brezoianu pentru Antena 1. La ce a renunțat actrița ca să apară la Neatza și la Te cunosc de undeva

De ceva timp, Ilona Brezoinau a intrat în familia de la Antena 1. Actrița a fost prezentă până acum în mai multe producții realizate de postul de televiziune și nu are de gând să se oprească aici. Însă, pentru a apărea pe micile ecrane, Ilona Brezoianu a trebuit să facă unele sacrificii destul de mari, iar acum a vorbit despre acest lucru. La ce a renunțat blondina pentru a putea să fie prezentă pe platourile de filmare de la Antena 1?

Ilona Brezoianu este o actriță de renume, iar până nu de mult fanii o puteau vedea pe scena teatrului. Aceasta a jucat în numeroase piese de teatru, însă în ultima perioadă și-a mutat atenția pe lumea televiziunii. De o bună perioadă de timp, actrița face parte din vedetele de la Antena 1, iar până acum a apărut în numeroase producții ale postului de televiziune. Însă, pentru a putea face asta, blondina a fost nevoită să renunțe la un lucru foarte important din viața ei. Despre ce este vorba?

(CITEȘTE ȘI: MAREA SURPRIZĂ DE LA „TE CUNOSC DE UNDEVA”! TRANSFORMARE INCREDIBILĂ PENTRU FLORIN RISTEI ȘI ILONA BREZOIANU)

În prezent, Ilona Brezoianu este angrenată în două producții ala postului de televiziune Antena 1. Actrița poate să fie văzută în fiecare sâmbătă sera în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”, dar și în fiecare duminică în cadrul matinalului. Ei bine, aceste două proiecte se pare că îi ocupă destul de mult timp actriței, așa că aceasta a fost nevoită să renunțe la teatru pentru a putea face față.

Mai exact, Ilona Brezoinau muncește mult pentru fiecare transformare de la „Te cunosc de undeva”, dar și pentru matinalul de la Antena 1, așa că timpul ei este limitat. Iar pentru a putea face față, vedeta s-a văzut nevoită să renunțe la una dintre marile sale pasiuni, teatru. În prezent, actrița mai joacă doar în spectacolele vechi pe care le avea, care nu necesită prea multă muncă și timp.

Însă, pentru că este angajată în proiectele de la Antena 1, Ilona Brezoianu nu a mai putut lua spectacole noi, dar nici să plece în turnee alături de colegii ei de scenă. Deși iubește actoria și pe scena teatrului este cea mai fericită, actrița a decis să pună puțin pe pauză piesele de teatru și se concentrează acum pe cariera din televiziune.

„Eu am renunțat la alte lucruri, momentan mă ocupă doar de Te cunosc și de Neatza, unde eu sunt doar duminica. La Te cunosc pentru mine este al doilea sezon și mă întreb și acum de ce m-am băgat în el! Nu, glumesc.

La teatru nu repet momentan nimic, doar mă duc și joc, deci nu pot să spun că am un program chiar atât de încărcat, nu am turnee momentan, că nu pot pleca din cauza filmărilor. Am renunțat să iau spectacole noi și nu mă mai bag în foarte multe lucruri deodată, fiindcă mi-am dat seama că ajungi la epuizare și asta nu e cea mai bună variantă, fiindcă nu mai livrezi nimic și nu are niciun sens”, a declarat Ilona Brezoianu, potrivit playtech.ro.