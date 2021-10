Săracii n-au ce căuta! Câți lei costă o simplă omletă în restaurantul lui Victor Slav din București

În plină pandemie de coronavirus, Victor Slav și-a deschis un restaurant într-o zonă selectă din Capitală. Prețurile, însă, sunt piperate iar pentru o masă… clienții trebuie să scoată ceva bănuți din buzunar.

La fel ca multe alte vedete din showbiz-ul românesc, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost nevoit să se reprofileze din cauza pandemiei de coronavirus. În contextul actual, în care aproape toată industria HoReCa din România a fost la un pas de faliment, Victor Slav a riscat și și-a deschis un restaurant.

Locația se află pe bulevardul Decebal din Capitală, iar meniul este internațional. De asemenea, se fac și livrări la domiciliu. Pentru bunul mers al business-ului, Victor muncește cot la cot cu angajații săi, fiind implicat 100% în acest nou proiect.

Cât costă o omletă

Meniul este destul de diversificat și… nu degeaba restaurantul se numește ”Rich VIP Lounge”. Cei care vor să ia masa în locația lui Victor Slav… trebuie să scoată ceva bănuți din buzunar. De exemplu, un mic dejun poate fi destul de costisitor dacă ar fi să ne raportăm la alte restaurante din Capitală.

O omletă vegetariană costă 24 de lei. Una cu ciuperci și trufe costă 26 de lei, iar cea cu pancetta și mozarella ajunge la 28 de lei. Dacă se mai adaugă și o limonadă, atunci clienții scot lejer din buzunar aproape 50 de lei pentru un mic dejun.

Pandemia l-a afectat pe Victor Slav?!

Toată industria HoReCa din România este afectată de pandemia de coronavirus. Implicit și Victor Slav, care a revenit pe micile acrane. Pentru o scurtă perioadă, ce-i drept. Ilinca Vandici nu va putea fi prezentă în platoul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities” din cauza unor probleme de sănătate. Victor Slav îi va ține locul vedetei și a primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor.

“Ilinca are nişte probleme de sănătate, dar o să vă povestească ea mai multe. Am emoţii, dar am emoţii întotdeauna când intru într-un platou. Mă simt în largul meu în acest loc. Fetele m-au primit foarte bine, e gălăgie mare, dar e ok. Sunt femei care îşi doresc afirmarea şi este destul de complicat, recunosc. Sunt imparţial, nu ţin cu cineva anume”, a spus Victor Slav la Teo Show.