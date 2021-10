Sarah şi Rebeca Prodan, reacţii surprinzătoare după ce Laurenţiu Reghecampf a anunţat că divorţează de Anamaria

Laurențiu Reghecampf a anunţat oficial pentru CANCAN.RO că a depus actele de divorţ. După acest moment familia antrenorului a oferit câteva reacţii, prima fiind chiar a fiul său cel mic. De asemenea şi fiicele Anamariei Prodan şi-au expus sentimentele în mediul online.

Cel mai afectat de situaţia în care părinţii săi se află pare să fie mezinul familei Laurențiu Reghecampf junior. După ce tatăl său a anunţat că se va separa de femeia lângă care a trăit o poveste de dragoste de peste 15 ani, tânărul a avut o reacţie neaşteptată pe reţelele de socializare.

„Ai murit pentru mine. Forever”, a scris acesta pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei fotografii alb-negru în care apare alături de tatăl său.

Fetele Anamariei Prodan au continuat să publice imagini pe Instagram. Instastory-urile tinerelor i-au luat prin surprindere pe fani şi asta pentru că ambele se comportă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În timp ce Sarah a repostat o imagine de pe contul fratelui său, Rebeca le-a arătat internauţilor în ce locuri se relaxează în această perioadă.

De asemenea şi Anamaria Prodan a dat declarații neaşteptate despre divorţul pe care îl neagă cu vehemenţă, dar şi despre reacţia pe care fiul său a avut-o pe reţelele de socializare.

„El este tatăl copilului meu, niciodată nu o să vorbesc urât de el. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, dar promit că am să le repar. Am să lupt că toți copiii mei să nu se împiedice de asta. Lăsăm legea să își spună cuvântul. Și noi aflăm lucruri din presă! Nu știm exact adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Nimeni nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău. O să văd cum stau lucrurile și voi da o declarație oficială Întotdeauna mi-am apărat famlia cu prețul prieteniilor distruse. (…) Am văsut și noi declarația din presă, mi-a citit-o cineva. Nimeni din familie nu știe adevărul. (…) Cel mic suferă cel mai tare, că nu prea își vede tatăl”, a transmis celebra impresară.

Laurențiu Reghecampf, primele tensiuni în relația cu Corina

Surse din anturajul sportivului au dezvăluit pentru WOWbiz.ro că au apărut primele probleme ” în paradis”. Mai precis, Corina, presupusa amantă a antrenorului, nu ar fi tocmai mulțumită de faptul că acesta nu dă nici un semn că intenționează să-și asume public relația cu ea. Se pare că tânăra de 29 de ani nu e mulțumită nici de imaginea care i s-a creat în presă și nu înțelege de ce Anamaria continuă să se poziționeze de partea lui Laurențiu și să-i ia acestuia apărarea.

