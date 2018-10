Scandal! Anamaria Prodan a răbufnit, după ce Cristiano Ronaldo a fost acuzat de viol: “Este o jigodie, iar locul lui este la pușcărie”

Anamaria Prodan a făcut declarație șocantă în cazul lui Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol. Cunoscuta impresară nu crede mărturisirile făcute de victima celebrului fotbalist, Kathryn Mayorga. La câteva ore după ce și-a spus părerea într-un interviu, Anamaria Prodan a tunat și a fulgerat la adresa unui jurnalist, care a pus-o la zid pentru afirmațiile făcute.

Citește și: Cristiano Ronaldo a recunoscut violul asupra lui Kathryn Mayorga! Documentul a fost făcut public

Potrivit declarațiilor făcute de Anamaria Prodan, aceasta nu prea crede dezvăluirile făcute de Kathryn Mayorga în legătură cu Cristiano Ronaldo. Mai mult, ea este de părere că presupusa victimă a fost pusă de cineva să facă reclamațiile și să-i distrugă reputația îndrăgitului fotbalist.

“Știți cum e cu femeile astea care își aduc aminte după 20 de ani că au fost violate de un bărbat (n.r.: râde)? I-a plăcut atunci violul și și-a adus aminte după 20 de ani, când ăsta e Ronaldo și a ajuns ce a ajuns. Dacă era neica-nimeni pe stradă…”, a declarat Anamaria Prodan la Digi Sport.

Citește și: Cristiano Ronaldo, probleme mari cu legea! Pe lângă acuzațiile de viol, au apărut și cele de pedofilie

În această după-amiază, Anamaria Prodan a răbufnit pe o rețea de socializare, unde i-a luat din nou apărarea lui Cristiano Ronaldo.

“Tovarășul sosit de la țara… devenit jurnalist mai nou (…)… caruia nimeni nu-i retine numele…. are frustrări mari personale 🙂 și nu este de acord cu punctul meu de vedere in cazul Ronaldo! Am sa susțin pana mor ca astfel de femei care cer bani ca au fost «violate» si ca sa uite «violul»… fac înțelegeri cu presupusul violator…dar își aduc aminte după fff mulți ani iar despre “viol” nu merita nimic!

Când mergi cu un bărbat in camera de hotel, nu mergi sa-i citești povesti !!!! Nu suntem demenți sa ne gândim ca domnișoara a dansat cu Ronaldo lasciv toată seara, a mers in camera de hotel cu el și ce sa vezi… a fost «violată», dar a luat 350.000 dolari ca sa uite! După ani… repet… vrea mai mult! Hai sa fim serioși! Băiețașul jurnalist imi pronunța numele ca sa facă vizualizări! El săracul ce sa facă mai mult 🙂? Nu-i dam numele ca nu se merita :))) prea ca la țara este domnișorul 🙂…

Concluzia ? Dacă domnișoara a fost violată, trebuia sa plece din hotel direct la Politie sa declare violul și sa arate tuturor ca Ronaldo este o jigodie și ca locul lui este la pușcărie! NU DUPĂ ATÂȚIA ANI ,CÂND VEZI ASCENSIUNEA LUI RONALDO ȘI CINEVA TE PUNE SA-I FACI RĂU ȘI SA-I DISTRUGI IMAGINEA!!!! ASA CA BAI, BAIETICA! Învață de la mine lucruri despre viața!!! Babalaule mic, ce drag imi ești :)))!

PS… când o sa ajungi sa te cunoască lumea pe strada cum ma cunoaște pe mine… cand o sa realizezi ceva in viața atunci sa vezi ce frumos este… când o sa ai performanțele mele… Nu așa cu frustrări se face numele ai imaginea frumoasa (…).. :))))” este mesajul vedetei postat pe pagina ei oficială de Facebook.