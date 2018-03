Scandalul sexual de la Casa Albă ia proporții. După ce a izbucnit scandalul cu actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, un fost model Playboy susține acum că a avut o aventură sexuală timp de zece luni cu preşedintele american Donald Trump, informează Mediafax.ro. Ea a mai susținut că Trump a vrut să-i ofere bani.

„Vă pot spune că ne-am văzut cel puţin de cinci ori pe lună, chiar mai mult. După ce am fost intimi, a încercat să mă plătească şi nu am ştiut cum să reacţionez la asta. Nu ştiu ce privire am avut, dar probabil a fost foarte tristă. I-am răspuns că nu sunt genul acela de femeie. Apoi el a spus . M-a rănit că m-a privit astfel. Nu ştiu dacă a mai fost şi cu alte femei la acea vreme, dar eu credeam că sunt singura” , a spus Karen McDougal într-un interviu pentru CNN.

Întrebată de către jurnalistul Anderson Cooper dacă regretă această situaţie faţă de Melania Trump, McDougal a răspuns: „Ce poţi să spui în afară de «Îmi pare rău»? Nu aş fi vrut să fiu în locul ei. La un moment dat, mă simţeam atât de vinovată. Era ceva care săpa înăuntrul meu„.

Fostul model Playboy a mai susţinut că Trump a comparat-o cu fiica lui cea mai mare, Ivanka Trump. „Mi-a spus că sunt frumoasă ca ea şi că sunt o fată inteligentă. A făcut destule comparaţii. Am auzit multe despre ea„, a mai declarat McDougal.

După declarațiile fostului model Playboy, Casa Albă a emis un comunicat în care susține că afirmațiile nu sunt adevărate. Donald Trump nu a comentat nimic legat de acest subiect.