Scenariu sumbru la final de an. Ce este fenomenul Tornada Roșie și cum va fi afectată România

Veștile nu par a fi favorabile la final de 2023. Specialiștii au luat în considerare un scenariu sumbru, iar în prim-plan se află fenomenul Tornada Roșie. Însă, ce reprezintă și cum va fi afectată România? Nu este vorba despre vreo condiție meteorologică extremă, ci face referire la finanțe. Este un fenomen care îi vizează direct pe români sau, în speță, buzunarele lor. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Veștile nu sunt tocmai favorabile la nivel mondial, potrivit specialiștilor. La final de an, cetățenii se vor confrunta cu un fenomen, și anume Tornada Roșie. Nu este vorba despre un fenomen meteorologic extrem sau o amenințare legată de mediu, ci se referă la finanțe. Ar putea exista situația în care oamenii să fie nevoiți să facă anumite cheltuieli care să le „scuture” consistent din buget.

Este o lume a consumerismului, motiv pentru care oamenii investesc în multe servicii și produse, iar tentațiile există la tot pasul. La final de an, oamenii s-ar putea afla în situația de a consuma și de a cheltui mai mult. În plus, coincide și cu perioada sărbătorilor de iarnă, perioadă în care, sub o formă sau alta, cheltuielile sunt mai ridicate.

Fenomenul Tornada Roșie se referă la cheltuielile mari pe care le fac oamenii pentru produse și servicii

În plus, anumite branduri încă mai prelungesc campaniile de Black Friday, pentru a le oferi clienților produse la prețuri mai reduse. De exemplu, pentru ediția de Black Friday s-a efectuat și un top al achizițiilor, iar acesta poate fi consultat AICI. Având în vedere că au loc astfel de campanii sau ediții, oamenii ar putea consuma mai mult (în legătură cu ideea de lume a consumerismului) și vor achiziționa produse care, în cele din urmă, ar putea să nu fie utilizate.

Precum a fost menționat anterior, tentațiile sunt la orice pas. Precizări a făcut și sociologul Codrin Scutaru, spunând că oamenii pot cumpăra o multitudine de produse pe care nu le folosesc.

„Vine de undeva tentatia asta spre consumerism, din cei 30 de ani de comunism in care nu aveam acces la multe sortimente de cadouri si acum de multe ori exista tentatia de a cumpara multe lucruri pe care nu le folosesc”, a declarat sociologul Codrin Scutaru, conform observatornews.ro.

Având în vedere că se apropie cu pași repezi sărbătorile de iarnă, românii au alocat câte un buget pentru cumpărături sau cadouri. Iar potrivit unui studiu, 79% dintre români vor pune în topul achizițiilor produsele alimentare și darurile pentru cei dragi.

