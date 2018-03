Scene de groază s-au produs la Londra, acolo unde un român ar fi fost înjunghiat în cap și lângă inimă de un grup imens de copii. Imaginile sunt absolut șocante. Bărbatul ar fi fost operat de la mai multe ori și ar fi scăpat ca prin urechile acului.

„Imagini cu puternic impact emotional. Scene de groaza in LONDRA, intre un roman si un grup de minim 20 copii. Injunghiat de 4 ori langa inima, taiat in cap, stomacul perforat…. sa mai ascundem realitatea in care traim???? Dumnezeu a vrut sa iti vezi fetita!”, a scris pe Facebook cea care a distribuit clipul respectiv.

Pozele au stârnit numeroase comentarii. Mai multe persoane i-au transmis sănătate românului. Imaginile respective au fost distribuite în număr foarte mare, de peste 700 de ori până acum. .

