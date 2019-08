Scrisoarea cutremurătoare pe care părinții Luizei au primit-o: ”Nu mai căutați fetele, sunt moarte!”

Tatăl Luizei Melencu, fata dispărută în urmă cu fix 4 luni și despre care monstrul din Caracal a declarat că a incinerat-o, dă peste cap toată ancheta. Bărbatul a declarat, într-un interviu oferit România TV, că el este cel care a vorbit ultima dată cu fiica sa și nu mama Luizei, așa cum susținea aceasta.

Mai mult, omul a prezentat și o scrisoare primită de unchiul său în care i se transmite că fetele, Alexandra și Luiza, sunt moarte și să nu le mai caute, potrivit stiripesurse.ro.

”În scrisoare scrie așa: domnilor, vă rog frumos să nu mai căutați fetele, sunt moarte. Nu am primit-o eu, a primit-o mătușa mea, unchiul meu. Am sunat la 112. Vă dați seama cum mă simt eu. Nu pot să mă apropii de casa mea, din cauza lor. Aștept să vină DIICOT să ia această probă, această scrisoare. Eu am vorbit cu fata la 11:30 în data de 14 aprilie.

Nu a vorbit mama ei. Ea m-a sunat pe mine și mi-a spus: ”tati, am venit la Caracal să scot banii pe care mi i-a trimis mami din Anglia. Și i-ai scos? Nu! Și ce faci acum? Mă duc acasă! Tati am ajuns la ocazie, am oprit ocazia și te sun când ajung acasă. A fost ultima vorbă cu Luiza. A venit mașina morții, probabil. Eu simt că trăiește. Pe mine m-au îndepărtat, soția și cu socrul meu… Nu pot (n.r. plânge). În scrisoare scrie foarte clar că fetele sunt moarte. Eu simt că Luiza trăiește și acolo unde este nu e bine…”, a precizat Claudiu Melencu la România TV.