Scrisoarea Luizei din București a devenit virală. Ce i-a cerut lui Moș Crăciun

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar mulți copii pregătesc scrisorile către Moș Crăciun. De pildă, o fetiță pe nume Luiza din București deja a scris câteva rânduri pentru Moșul, scrisoarea devenind rapid virală pe rețelele de socializare. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Luiza, o fetiță în vârstă de 6 ani din București, s-a pregătit, deja, pentru venirea lui Moș Crăciun. Micuța a notat câteva rânduri pe o foaie, adresându-se Moșului și cerându-i câteva lucruri pentru ea și pentru fratele și sora ei. Micuța nu își dorește multe, iar pe listă se află și câteva cadouri pe care nu toți copiii le cer. De exemplu, un kilogram de carne tocată pentru sarmale. Scrisoarea a impresionat multe persoane, iar o tânâră și-a arătat intenția de a face o faptă bună în pragul sărbătorilor de iarnă. S-a mobilizat, alături de alte persoane, și au mers să ofere lucruri și alimente familiei!

„Dragă Moș Crăciun, Eu mă numesc Luiza, am 6 ani, Zenys 3 ani și Sunita 1 an și 4 luni. Luiza, anul acesta, de la tine, Moșule, vrea o pungă de chipsuri cu cașcaval, o păpușă, un kinder, jeleuri o pungă și o carte cu litere. Zenys își dorește o mașină, 1 kilogram de carne tocată, că-i plac foarte mult sarmalele, chipsuri o pungă, jeleu o pungă.

Scrisoarea micuței Luiza către Moș Crăciun a înduioșat. La doar 6 anișori, fetița își dorea cadouri atât pentru ea, cât și pentru frații săi mai mici. O tânără s-a mobilizat rapid, iar pe rețelele de socializare a transmis un mesaj. Aflând de povestea micuței Luiza și a fraților săi, alături de alte persoane, au strâns alimente, produse de igienă, dar și rechizite și ghiozdane echipate complet pentru cei mici.

Ajung azi la acești copilași care își doreau ieși o pungă de jeleuri, o pungă de chipsuri, 1 kg de carne. Nu “multe dulciuri”, cat să-și facă o poftă greu de avut în viața lor de zi cu zi.

Ieri, băiețelul bolnăvior de vă spuneam că mi-a făcut cunoscută povestea lor, că a dorit să-și “lase” cadoul pentru ei, având cu adevărat nevoie, le-a dus o caserolă de carne și au făcut sarmale, au mâncat toți împreună, iar cei mici cică săreau în sus de bucurie când a văzut ajutorul dat de cel mic prin mama lui. A plâns și mama, am plâns și eu, au plâns toți. Tocmai de aceea că am văzut și simțit toate astea, ne-am mobilizat și am reușit în câteva ore ceva wow! Da, baxuri de pampers, 23 cutii lapte, bax șervețele, creme/geluri duș/pasta/periuțe, adică igienice, creioane, RECHIZITE, ghiozdane 🎒 echipate complet pentru cei de școală și gradi, alimente de peste 2.000 lei, jucării peste jucării de la Jumbo, lenjerie de pat, TV-ul promis, ca nici tv nu aveau și multe altele.

Azi mă opresc să le mai iau ceva legume de la piață în drum spre ei, cu ce reușesc să mai strâng (dacă doriți să vă implicați, dați-mi de știre), ceva zahăr să le mai iau că n-am reușit, chestii, iar când ajung la ei le voi lua mărimile, să îi îmbrăcăm și încălțăm.

Asta minune! Asta pomană… haideți să “nu mai facem binele în liniște”. Haideți să “țipăm”!

Să știți că vă știu pe toate, vă apreciez și vă respect! Pentru mine faceți multe”, este mesajul scris de tânără, pe Facebook.