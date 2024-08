Se dau bani de la stat! 500 milioane de euro, puse la bătaie pentru aceşti români

Vești importante pentru o categorie de români! Oficialii au anunțat că au cerut sprijin financiar de la Uniunea Europeană de cel puțin 500 de milioane de români și urmează să plătească despăgubiri celor care au nevoie. Află, în articol, pentru cine sunt destinați banii.

În urmă cu doar câteva zile, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că măsurile importante care au fost luate pentru sprijinirea fermierilor afectați de secetă. Căldurile istorice au făcut ravagii în mai multe zone din România, dar și peste hotare. Culturile de porumb și floarea soarelui se află sub amenințarea caniculei, iar guvernul a cerut deja 500 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a acoperi pagubele.

Căldurile istorice au efecte dezastruoase pentru mediu. Seceta a afectat culturile din țara noastră, motiv pentru care Guvernul a cerut deja 500 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru a acoperi pagubele suferite de fermierii români.

Seceta prelungită nu amenință doar agricultura din România, ci face ravagii în mai multe țări din Europa producătoare de cereale, porumb, ulei de măsline și fructe. În acest, există riscul unei penurii de alimente.

Totuși, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că securitatea alimentară a țării noastre este asigurată. Cât despre sprijinul oferit fermierilor români afectați de caniculă, au fost deja luate măsuri importante pentru a primi despăgubiri.

„În primul rând, trebuie să fim foarte sinceri și securitatea alimentară a României este asigurată. Pot să vă spun că producțiile de grâu de anul acesta sunt la un nivel egal cu cele din 2023 și și în culturile de porumb o să fie producții bune pentru că Ministerul Agriculturii, – și atunci când eram directorul general al Agenții Naționale de Îmbunătățiri Funciare, partea de irigații, în România, în 2015 am plecat cu un proiect amplu de 1,5 miliarde de euro de reabilitare a sistemului de irigații din România.

Dacă în 2014, 2015, irigam undeva la 180.000 de hectare, în momentul de față avem 1,6 milioane de hectare irigate în România, avem o lungime de aproape 2800 de km canale pline cu apă și mai mult de atât s-au reabilitat inclusiv infrastructura secundară de irigații pentru că și anul acesta am lansat prin programul Național Strategic pe care Ministerul Agriculturii îl are, fonduri europene alocate de 500 de milioane de euro pentru fermieri practic, pentru organizațiile de udători, pentru reabilitarea infrastructurii secundare inclusiv să poată să-și ia echipamentele de irigat, astfel încât să închidem acest, infrastructură principală, infrastructură secundară și echipament de irigat.

În sprijinul fermierilor întotdeauna am venit, atunci când am plecat cu acest program ambițios, am fost la Comisia Europeană și am discutat practic și de apă gratuită în infrastructura principală de irigații.”, a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii, potrivit Adevărul.