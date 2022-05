Veste importantă pentru pensionari. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că pensia minimă în România ar putea fi dublată. Iată ce categorie de români vor beneficia de noua lege!

Se dublează pensiile! Anunțul a venit chiar din partea ministrului Municii, Marius Budăi, care a menționat faptul că o pensie decentă ar trebui să ajungă la aproape 2.500 de lei. Majorarea ar putea avea loc în acest an:

„O pensie decentă ar trebui să existe probabil, să fie undeva 2.500 de lei pensia minimă şi de acolo în sus să putem discuta de alt sistem de pensii, dar asta se va putea rezolva când vom implementa noua lege a pensiilor.

Până atunci, sigur că ne gândim ce mai putem să facem până la sfârşit de an pentru că inflaţia în Europa şi în lume are un avans considerant. Căutăm soluţii pentru a putea majora din acest an. Nu vreau să dau nicio speranţă pe care ulterior Guvernul nu o poată îndeplini”, a precizat ministrul Muncii, la România TV.

Se dublează pensiile! Anunţul venit chiar de la ministrul Muncii, Marius Budăi. Cine va beneficia de noua lege

Deși pensiile au fost majorate anul acesta cu 10% și cele minime cu 25%, se pare că ministrul Muncii consideră că nu este suficient, având în vedere valul de scumpiri din ultima perioadă.

”Suntem conştienţi că necesităţile sunt mari şi că problemele în acestă perioadă sunt mult accentuate faţă de cum erau înainte de aparţia acestor crize, vorbim de criza pandemică, de criza preţurilor la energie, la alimente şi iată acum a mai venit şi acest război nedrept şi ne îndreptăm spre o altă criză”, a precizat ministrul Muncii, la România TV

Pensiile au fost majorate anul acesta cu 10% şi cele minime cu 25%. Nu este suficient. Suntem conştienţi că nu este suficient. Nici nu le lăudăm cu faptul că le-am majorat”, a mai spus ministrul Muncii, la România TV.

Reamintim că punctul de pensie, în 2021, a rămas la 1.442 de lei, dar a crescut la 1.586 de lei în ianuarie 2022, iar din 2017 și până în prezent pensiile au crescut cu aproximativ 50%:

„Din 2017 și până astăzi pensiile au crescut în jur de 50%. În februarie 2017 pensia minimă era undeva la 350 sau 400 de lei. Acum este 1.000 lei. Punctul de pensie era 871 lei, acum este 1.500 lei. În ultimii 5 ani iată că avem niște creșteri. Analizăm împreună cu ministerul de Finanțe o nouă posibilitate de creștere a pensiilor și salariilor.

Încă nu s-a terminat trimestrul I să vedem ce cheltuieli a avut statul, care este deficitul și în funcție de asta să vedem ce bani avem pentru a-i redirecționa către pensii și salarii. Criza energetică ne-a dat calculele peste cap, 15 miliarde din banii statului se duc pe compensare și plafonare la energie. Fără această criză ei se puteau investi în salarii și pensii.

Nu înțelegem de ce Guvernul trecut a scris că până în anul 2070 trebuie să respectăm un procent de 9,4% din PIB în care au inclus și pensiile militare. În discuțiile pe care le-am avut cu decidenții de la Bruxelles ne-au întrebat cine ne-a pus să trecem așa ceva acolo, că niciun stat din Uniune nu a mai trecut așa ceva în PNRR.

Există discuții și se încearcă ajustări de acest gen. Comisia Europeană vine și îmi atrage atenția că avem foarte multe persoane în stare de sărăcie și de privare materială severă și în același timp am prevederi în PNRR care îmi spun că trebuie să mă încadrez cu pensiile și salariile în aceste procente”, a precizat secretarul de stat în cadrul Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu