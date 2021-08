Se vede că are stofă de actriță! Oana Zăvoranu a refăcut o scenă celebră din „Basic Instinct”!

Se vede că are stofă de actriță! Oana Zăvoranu a refăcut celebra scenă din ”Basic Instinct” în care apărea Sharon Stone în timp ce își încrucișa picioarele. Apoi, vedeta s-a filmat și a pus pe internet imaginile!

Eleganță și atitudine de ”boss” – sunt o parte dintre atuurile Oanei Zăvoranu pe care le arată mereu fie în societate, fie în mediul online. Bruneta are întotdeauna un ”as sub mânecă” și nu încetează niciodată să uimească persoanele din jurul ei. Acest lucru s-a întâmplat și recent, când vedeta s-a filmat într-o ipostază care a arătat, cu adevărat, că are stofă de actriță! Oana Zăvoranu a postat pe Instastory un videoclip în care își încrucișează picioarele, exact cum și Sharon Stone a făcut în celebra peliculă ”Basic Instinct”.

Oana Zăvoranu, „pe barosăneală” în stațiunea Mamaia!

Oana Zăvoranu a decis că are nevoie de câteva zile de pauză. Așa că nu a stat mult pe gânduri și a dat o fugă până la mare. Aceasta le-a prezentat internauților camera hotelului în care stă și a avut un mic mesaj pentru „mocangiste”.

Vedeta a dezvăluit ce sumă plătește pentru o singură noapte de cazare, iar prețul nu este unul tocmai mic. Oana Zăvoranu s-a cazat la un hotel de patru stele din Mamaia, iar pentru o singură noapte scoate din buzunar aproximativ 3.000 de lei. Având în vedere că de-a lungul timpului a taxat numeroase vedete, de această dată Oana Zăvoranu a decis să se comporte ca un adevărat influencer. Vedeta a făcut turul camerei și a avut de transmis un mesaj, în stilul caracteristic.

„Am ajuns la mare.. ca tot se poartă așa, vă fac și eu un Story pă barosăneală, dar nu cum fac mocangii, ca eu nu va pun @. Eu vă arat doar cum se stă așa pe șmecherie cu 500-600 de euro pe noapte. Nu contează unde, ca atâta vreme cât plătesc nu trebuie să pun @. Ați înțeles mocangeoaicelor, uite am făcut un Story pentru voi. Va pupă tare de tot, Oana Boss”, a fost mesajul Oanei Zăvoranu.

