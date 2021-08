Secrete ascunse în pereții casei! Ce a găsit o femeie în locuința sa veche de 150 de ani

Scriitoarea comedie Loubobang a dărâmat podelele și pereții casei, ca parte a unui proiect de renovare, și a găsit secrete ascunse în diferite zone ale proprietății georgiene din secolul al XIX-lea.

Aceasta a fost îngrozită după ce a găsit un mesaj „Doomsday” pe pereții casei sale de 150 de ani.

Într-un videoclip postat pe rețeaua de socializare TikTok, ea a recunoscut că a fost ușor îngrozită de ceea ce a găsit „bântuind” dulapuri sau beciuri ascunse.

Ea a arătat modul în care a ajuns camera ei si a spus: „Dar astăzi este prima dată când am făcut simțit nervoasă putin si asta deoarece am găsit acest tapet.

„Mai sunt aproximativ cinci straturi înainte să pot ajunge la tencuiala originală.

„Pe măsură ce răzuiam, am descoperit ceva scris și m-am gândit„ mă întreb ce a spus aici ”. Așa că am renunțat la mai multe și am dezvăluit„ Doomsday 10 septembrie ”.”

În videoclip, ea se apropie de perete, mâzgălind, iar scrierea permanentă cu marker apare pur și simplu ca „10 septembrie DOOMSDAY”.

Ea a spus: „Motivul pentru care m-a speriat este că 10 septembrie este ziua mea de naștere și totul devine un pic ciudat acum.”

Urmăritorii ei au încercat să o consoleze și au sugerat alte semnificații ale mâzgăliturilor.

Unul a scris: „10 septembrie 1846, inventatorul american Elias Howe a primit brevetul pentru mașina sa de cusut. Sigur nu este ziua Looms?”

„Oricine a scris acest lucru poate a fost canadian … este la această dată în 1939, Mackenzie King cel de-al 10-lea prim-ministru din Canada, declară război Germaniei”.

Alții erau îngroziți și se temeau că ar putea fi un avertisment despre distrugerea civilizației în viitor.

„Bine, vindeți casa, îndepărtați-vă, schimbați numele. Ar trebui să fie bine”, a spus un spectator și o a doua a adăugat: „Oh, Doamne, sunt lucruri ciudate”.

Lou a făcut o căutare rapidă asupra predicțiilor și a răspuns: „Corect, cer imediat să știu ce înseamnă acest lucru. Nu a existat nicio predicție pentru ziua aceasta. Doar îngrozitor”.