Secretul rușinos pe care îl ascunde Alexandru Cumpănașu! S-a aflat după ce și-a anunțat candidatura pentru prezidențiale

La scurt timp după ce și-a depus candidatura la prezidențiale au ieșit la iveală dezvăluiri incredibile despre Alexandru Cumpănașu privind studiile absolvite!

Alexandru Cumpănașu își dorește să devină președintele României, însă CV-ul său nu-l recomandă pentru această funcție. Din document reiese că din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția. Cu toate acestea, în CV-ul lui nu apare facultatea pe care ar fi urmat-o. Mai mult, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Cumpănașu nu ar fi absolvit o astfel de formă de învățământ, scriu jurnaliştii mainnews.ro.

”Nu este o diploma de licenta oarecare, pe care o fac toti prostii in Romania, la toate universitatile de doi lei. Foarte multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma. Avem atatia prosti cu diploma in administratia publica si in Romania… Eu cred ca un om care isi termina un executive master are o pregatire mai buna, in afara, decat unul care vine si spune saru’mana pe la decani si baga spaga la profesori.

Eu i-am calcat in picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret si care nu mai stiu sa scrie in limba romana si pe cei care in loc sa isi faca treaba acolo, la universitati, termina pe banda rulanta tot felul de universitati de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare si cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se lauda ca le-au facut la Spiru Haret“, a declarat Alexandru Cumpănașu la Realitatea TV.