Selma Blair, momente de cumpănă. După ce a fost diagnosticată cu o boală cruntă, actrița de la Hollylwood a încercat să se sinucidă

Selma Blair (50 de ani) a trecut prin clipe critice. Încă din perioada adolescenței, actrița a căzut în patima alcoolului și chiar a încercat să se sinucidă de mai multe ori. În urmă cu 5 ani, diagnosticată cu o boală cruntă, vedeta de la Hollywood ar fi cedat psihic și emoțional.

În anul 2018, în urma unui control medical, Selma Bleir avea să afle că suferă de o boală cumplită: scleroză multiplă. Cu ceva timp înainte, până să afle de diagnostic, atrița acuza stări de rău inexplicabile, îi era tot mai greu să-și execute meseria, se refugiase în alcool și antidepresive, chiar a încercat să se sinucidă. În cadrul unui interviu acordat publicației Vogue, Selma a dezvăluit că, din disperare, ajunsese să fie într-o stare permanentă de tristețe și abia dacă mai putea să zâmbească.

„Ca adult, anxietatea a devenit terifiantă, de fapt. Am făcut greșeli. Mi-am dorit să mor. Am încercat să mă sinucid. De câteva ori. Din disperare. Pe platourile de filmare era chinuitor uneori, din cauza epuizării și a ticurilor. Am luat substanțe folosite pentru a preveni convulsiile și tulburările de anxietate. Nu am abuzat de ele, doar de alcool. Eram pierdută și tristă și abia dacă mai puteam zâmbi. De aici și rolurile mele…’,a dezvăluit actrița pentru British Vogue

Selma Bleir: ”Nu am mai existat pentru ea timp de doi ani”

Confesiunile actriței nu sunt o noutate pentru presa străină și nu numai. În urmă cu un an, Selma Blair a făcut o serie de declarații șocante în autobiografia ”Mean Baby: A Memori of Growing up”, de altfel, carte de memorii fiind New York Times Best Seller.

Într-o carte de memorii amuzante, dar și zguduitoare, Selma Blair spune povestea captivantă a maturizării și a găsirii propriului adevăr. De-a lungul acestor amintiri frumoase și, pe alocuri, devastatoare, actrița recunoaște dependența de alcool, devotamentul și iubirea nemărginită pentru mama ei, relațiile eșuate cu bărbații din viața ei, dar și momentele în care a ”cochetat” cu moartea.

”Dorința de a bea alcool, cât de mult pot, cât de des pot, a fost prezentă mai mult de 20 de ani. Nu am băut pentru a obține atenția celor din jur, eu beam ca să uit tot ceea ce mi se întâmpla”, a mai spus actrița.

Unul din pasajele dureroase pe care Selma le povestește are legătură cu mama ei. Actrița povestește că a încercat să-și ia viața după despărțirea de unul dintre iubiții ei, moment în care mama ei a renegat-o și nu a vrut să mai știe de existența ei. Selma a considerat că mama ei a vrut să o pedepsească și timp de 2 ani părintele nu a mai vorbit și nu s-a mai interesat de existența ei. Gândul că ar fi putut să-și piardă copilul a fost mult prea dureros pentru ea, mai ales din propria dorință.

„Este cel mai rău lucru pe care mi l-a făcut. Știu că nu mai avea încredere în mine. Am încercat să mă sinucid – chiar dacă a fost doar pentru 10 minute. Oricât de ciudată și critică ar fi fost, nu avea să treacă niciodată peste moartea unuia dintre noi, mai ales din propria dorință. NU am mai existat pentru ea timp de doi ani. Poate ca pedeapsă…’, a dezvăluit Selma Blair.

Cu ajutorul celor dragi, Selma a reușit să treacă peste necazurile din viața ei, iar acum este recunoscătoare pentru întreaga ”călătorie” pe care ea o numește ”viață”.

”Sunt binecuvântată să fiu aici. Sunt fericită că pot să merg. Momentan mă aflu într-o perioadă destul de stabilă a vieții mele, chiar dacă mai am anumite probleme medicale, însă știu că se poate și mai rău de atât. Sunt fericită pentru această viață pe care o am acum”, a mai spus Selma în cadrul unui interviu.