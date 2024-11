Semnul care a prevestit declinul sănătății lui Gabriel Cotabiță în 2024: „A venit salvarea și l-a luat”

Moartea neașteptată a lui Gabriel Cotabiță, la vârsta de 69 de ani, a zguduit lumea muzicii românești și pe toți cei care l-au admirat. Artistul, o figură emblematică a scenei muzicale, a lăsat în urmă nu doar o moștenire artistică de neprețuit, ci și multă durere și întrebări fără răspuns. Deși dispariția sa pare bruscă pentru public, apropiații au remarcat semne că starea sa de sănătate se deteriora de ceva vreme. Printre cei care au făcut dezvăluiri despre problemele pe care artistul le avea se numără cântărețul Mihai Trăistariu. Iată ce a spus!

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la 69 de ani, după o luptă cruntă cu problemele de sănătate. Regretatul artist a suferit un AVC și, din păcate, destinul lui s-a frânt. Starea cântărețului era cam șubredă de mulți ani, în 2015 acesta fiind la un pas de moarte. De atunci, viața lui a luat o turnură neașteptată și a mai ajuns la spital de câteva ori.

În ultimele luni, Gabriel Cotabiță a fost chinuit de probleme grave de sănătate, inclusiv un atac cerebral care l-a lăsat în comă în ultimele două săptămâni de viață, la Spitalul Universitar din București. Familia sa a ales să păstreze discreția, însă semnele declinului său au fost evidente pentru cei apropiați.

Mihai Trăistariu a povestit că, încă din primăvară, artistul avea dificultăți serioase. În timpul unui concert programat la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, Cotabiță, care urma să deschidă evenimentul, nu a mai reușit să urce pe scenă: detaliu care indica o sănătate fragilă.

Trăistariu a dezvăluit că a observat și alte semne ale declinului artistului. În ultimii ani, Cotabiță cânta adesea stând pe un scaun de bar, ceea ce sugera o stare de slăbiciune fizică. De asemenea, artistul a menționat că, de ziua de nume, pe 8 noiembrie, i-a trimis un mesaj obișnuit de felicitare lui Gabriel Cotabiță, însă acesta nu i-a răspuns, lucru care l-a îngrijorat.

„Acum un an, doi, am cântat cu el toată vara pe litoral, la Olimp, și el avea concert seară de seară. Am observat că deja cânta de jos, de pe un scaun de bar, nu mai putea sta în picioare. De atunci mi-am dat seama că este slăbit. Probabil simțea că, încet-încet, corpul său cedează. Eu i-am transmis La mulți ani! pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil, pentru că eu sunt Mihai și el Gabriel, și, an de an, îi trimiteam acest SMS. Nu mi-a răspuns la mesaj ca în alte dăți, dar l-am lăsat în pace, gândindu-mă că era ocupat.”, a mai spus artistul pentru sursa citată.