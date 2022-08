Sepsi OSK – UTA se joacă și la pariuri »»

Astăzi, de la ora 16:00, va avea loc Sepsi OSK – UTA, partida urmând a conta pentru runda a IV-a din SuperLigă.

„Bătrâna Doamnă” a ratat startul în SuprLigă, având după trei runde doar trei puncte în clasament, cu mult sub așteptările fanilor. Trupa lui Poenaru s-a predat în cele două deplasări, cedând cu 2-0 în Trivale cu FC Argeș și 3-0 la Mioveni cu FC Voluntari, singura victorie venind pe teren propriu, scor 2-0 cu Petrolul.

De partea cealaltă, covăsnenii sunt neînvinși în jocurile oficiale interne din acest debut de sezon. După ce a câștigat Supercupa României, scor 2-1 cu CFR Cluj, echipa lui Cristiano Bergodi a bifat două remize și o victorie în SuperLigă, fiind pe locul 7 cu 5 puncte. OSK-ul vine însă după eșecul înregistrat pe teren propriu, scor 3-1 cu Djurgarden.

„ Am așteptări pozitive de la băieți, pentru că este un meci de campionat. Venim după o înfrângere în Conference League, moralul nu este extraordinar, dar avem încredere că putem face un meci bun pe plan intern. Întâlnim o echipă UTA cu un antrenor tânăr, bun, o echipă care are așteptări pozitive, pentru că e presiune și acolo. Este o echipă de tradiție, cu jucători buni, va fi un meci greu. Toate meciurile sunt echilibrate, cred eu, nu există încă o echipă care să se distanțeze de celelalte. UTA este o echipă foarte bună și vor să ajungă în play-off ca și noi. Este de abia început de campionat și e normal ca toate echipele să nu fie la turație maximă, nu sunt 100% pregătite. Din partea noastră, am încredere în băieți, în cine va juca și cine va lua loc pe bancă. Sunt sigur că avem un lot competitiv și putem face bine, chiar dacă acum, din păcate, calificarea în Conference League e în pericol, dar încă mai avem partida retur”, a declarat Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare meciului.