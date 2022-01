Șerban Copoț, declaraţii neaşteptate după 15 ani de căsnicie. Ce spune despre Roxana, soţia lui

Șerban Copoț este unul dintre cei mai îndrăgiţi prezentatori TV. Acesta face parte din proiectul „iUmor”, emisiune difuzată pe Antena 1. Despre cariera sa se cunosc foarte multe amănunte, însă puţini sunt cei care ştiu detalii despre familia acestuia. Partenera lui, Roxana, și-a aniversat ziua de naștere, iar cu această ocazie i-a transmis un mesaj emoționant.

Vedeta de la Antena 1 și partenera sa de viață sunt împreună de 18 ani și au una dintre cele mai frumoase și mai discrete relații din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2015.

De ziua soţiei sale, Şerban Copoţ a ţinut să îi mulţumească Roxanei pentru toate momentele frumoase pe care i le-a oferit, dar şi pentru dragostea pe care i-o poartă.

„În ce fel de fraze să descriu dragostea pe care ţi-o port şi recunoştinţa pentru toată răbdarea pe care o ai cu noi? M-ai ajutat să construiesc o familie, mi-ai dăruit trei copii minunaţi şi eu tot consider ca nu s-a inventat un «mulţumesc» suficient de cuprinzător pentru tot.

E ziua ta, şi după «n-şpe» melodii de dragoste scrise o să mă rezum la un La mulţi ani spus din tot sufletul meu, pentru că astăzi muzele sunt bâlbâite la fel ca mine”, a scris artistul pe contul de socializare.

De curând, familia prezentatorului a trecut printr-un moment dificil. În cadrul unui interviu, Şerban Copoţ a făcut mai multe dezvăluiri.

„Acum o lună de zile am aflat ca motanul nostru Hendrix are leucemie. E motanul adoptat de Tedi și m-am temut tare de reacția lui când va afla. Însă Marele T este băiat mare şi a mers cu Hendrix la toate programările la doctor si s-a comportat foarte matur şi cu multă empatie. Se pare că un tratament aplicat riguros poate da rezultate bune. Hendrix se simte mult mai bine şi avem speranţe că îl vom avea mult timp alături de familia noastră”, a spus recent Șerban Copoț, potrivit okmagazine.

Șerban Copoț, tatăl a trei copii. Ce spune despre soția sa

Roxana este o mamă dedicată total familiei sale, după cum chiar artistul a dezvăluit la un moment dat.

În acelaşi timp, vedeta a mai adăugat că soția sa, Roxana, are, de fapt, patru copii, subliniind că este o persoană foarte copilăroasă.

„Mie (n.r. copiii) mi-au schimbat viața radical (…). Sunt mult mai rapid la schimbat, te înveți cu manevre. Ea (n.r. soția) are, de fapt, patru copii.

La primul dintre ei, nu am avut nimic din ce nu am putut să fac. Eu am fost primul care i-a făcut băiță. Noi i-am crescut singuri, fără bone, fără bunici.

Asta ne-am dorit, ne-am asumat”, a spus Șerban Copoț, în cadrul unui podcast de pe Youtube, scrie libertateapentrufemei.ro.

Sursă foto: Instagram