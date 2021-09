Serena Williams, surprinsă dezbrăcată de o româncă. Alexandra Cadanțu a povestit cum s-a întâmplat

Serena Williams este cunoscută de întreaga planetă datorită performanţelor pe care le-a obţinut de-a lungul timpului. Românca Alexandra Cadanțu, care a reuşit să o întâlnească în urmă cu câţiva ani a povestit o întâmplare legată de celebra tenismenă, care a reuşit să o marcheze profund.

Alexandra Cadanțu o jucătoare de tenis în vârstă de 30 de ani a ocupat locul 59 în clasamentul WTA cu ceva ani în urmă. Aceasta a participat la mai multe turnee importante, printre care şi Turneul de Grand Slam care se pare că a marcat-o cel mai mult.

Sportiva a povestit în cadrul unui interviu faptul că era prima dată când participa la un turneu atât de importan. Deşi nu a reuşit să facă o performanță în cadrul evenimentului, are însă o amintire pe care nu o va uita niciodată.

În vestiar s-a întâlnit cu Serena Williams pe care a surprins-o dezbrăcată.

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea. Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a povestit Alexandra Cadanțu într-un interviu pentru GSP Live.

Începuturile Serenei Williams

Serena Williams a devenit una dintre cele mai importante figuri din lumea sportului mondial. Americanca are cele mai multe titluri de Grand Slam din Era Open.

Tatăl său a fost cel care a susţinut-o pe acest drum, povestea celebra sportivă în cadrul unui interviu.

„Tata privea un meci de tenis jucat de Virginia Ruzici. Comentatorul a spus că Ruzici tocmai câștigase într-o săptămână 40.000 de dolari, mai mult decât câștigase tatăl meu tot anul. Tata a ieșit a doua zi să cumpere un ziar, ca să poată verifica astfel câștigurile lui Ruzici și să vadă cu ochii lui dacă un jucător de tenis putea face într-adevăr atât de mulți bani într-un timp atât de scurt. Când s-a dovedit a fi adevărat, s-a întors acasă și i-a spus mamei: trebuie să facem doi copii și să-i transformăm în mari stele ale tenisului”, a fost povestea inedită relatată de Serena Williams în cartea ei.

Sursă foto: Instagram