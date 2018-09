Șfaițer aproape de revenirea la Botoșani deși a fost curtat de Dinamo și CFR Cluj!

Ofertat de Dinamo şi CFR Cluj, Cornel Şfaiţer este foarte aproape de a reveni la FC Botoşani!

Cornel Şfaiţer, a recunsocut că şansele de a reveni la FC Botoşani sutn foarte mari, totul urmând a se decide în perioada imediat următoare.

„ Au fost mai multe discuţii în ultimele luni, cu mai multe cluburi, dar era normal să mai port o discuţie şi cu domnul Valeriu Iftime. M-a onotrat interesul cluburilor care m-au ofertat dar FC Botoşani este clubul de care mă leagă multe amintiri, multe momente frumoase şi nu puteam închide ochii şi sta pasiv. Am spus-o dacă vă readuceți aminte încă din momentul în care am plecat că voi fi atent la tot ce se întâmplă la club şi asta am şi făcut. Am discutat cu domnul Iftime şi pentru că, peste tot pe unde mergeam, în orice mediu mă învârteam, eram oprit de oameni, de suporteri, care mă întrebau când revin la club, a contat mult în alegerea mea. Urmează să mai avem o întâlnire şi cât de curând voi lua o decizie finală”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Plecarea lui Cornel Șfaițer de la FC Botoşani a surprins lumea fotbalului. Fostul oficial al moldovenilor nu a dus deloc lipsă de oferte după ce a simţit nevoia să ia o pauză, însă ofertele pe care le-a avut de la Dinamo şi CFR Cluj şi insistenţa finanţatorului Valeriu Iftime de a-l readuce la echipă au pus o presiune imensă pe umerii săi. Mai în glumă mai în serios, Şfaiţer a şi recunsocut că „numai linişte nu a avut de când a plecat de la echipă”.