Șfaițer infirmă intersul lui Sepsi pentru „Bursuc”: „Dan Petrescu nu are nevoie de publicitate. Negăm vehement acest zvon!”

Cornel Șfaițer, managerul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a ținut să demontând speculațiile apărute în mass-media conform cărora Sepsi ar fi interesată de Dan Petrescu.

Oficialul i-a întărit totodată înaintea jocului de luni din Moldova cu FC Botoșani, formație al cărui „părinte spiritual” este, poziția lui Leo Grozavu pe banca covăsnenilor.

„La Sf. Gheorghe nu se schimbă așa de ușor antrenorii. Noi ne dorim continuitate, iar Leo are tot creditul nostru. Dan Petrescu este un antrenor galonat, valoros, însă nu are nevoie de publicitate. Negăm vehement aceste zvonuri, mai ales că nimeni din clubul nostru nu a vorbit de Dan Petrescu. Nu e deloc în regulă și nu e fair-play când apar astfel de zvonuri”, a declarat Cornel Șfaițer, managerul formației Sepsi OSK.

Referindu-se la duelul de luni din Moldova cu FC Botoșani, formație al cărui „părinte spiritual” este, Șfaițer a spus că meciul va fi unul de „care pe care”, menționând însă că și-ar dori ca ambele echipe să meargă în play-off.

„Este un meci foarte important atât pentru Sepsi cât și pentru FC Botoșani. Am suferit la ultimul meci în fața revelației sezonului, Chindia, și am pierdut în momentul în care aveam cel mai mult nevoie de puncte. La Botoșani vom da peste o echipă bună, care a arătat bine. Va fi un meci de care pe care. La Botoșani știu că e dorință mare de victorie. La fel și la noi. Știu însă că nu ne va fi ușor însă ne dorim să nu pierdem dar trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Personal, la ce am arătat în acest sezon și noi și FC Botoșani, merităm să fim în play-off”, a mai spus managerul formației Sepsi.

Înaintea duelului de luni de la ora 17:30 din Moldova, Sepsi OSK se află pe locul 4 cu 40 de puncte în timp ce FC Botoșani ocupă locul 5 cu 37 de puncte.

Program etapa a 27-a Liga 1

Vineri, 12 martie

ora 20:30 Gaz Metan Mediaş – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 13 martie

ora 12:00 Academica Clinceni – FC Voluntari

ora 14:30 FC Hermannstadt – Viitorul

ora 20:00 UTA Arad – FCSB

Duminică, 14 martie

ora 18:00 Chindia Târgovişte – Astra Giurgiu

ora 20:30 CFR Cluj – Politehnica Iași

Luni, 15 martie

ora 17:30 FC Botoşani – Sepsi OSK

ora 20:30 Dinamo Bucureşti – FC Argeș