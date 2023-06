Sfârșit tragic pentru o profesoară! Iubitul a ucis-o de față cu fetița lor, apoi și-a luat viața: „A fost un înger”

Amanda Hicks avea 26 de ani și toată viața înainte. Tânăra era profesoară la „Anderson Middle School“, din Port St. Lucie, Florida. Era proaspătă mămică și avea un bebeluș de doar 10 luni. Sfârșitul ei a venit mult prea devreme, iar nimeni nu se aștepta la o asemenea pierdere.

Amanda era mămica unei fetițe de 10 luni, pe nume Alani. Era logodită și părea că lucrurile merg ca pe toate. Asta până-n dimineața zilei de 27 mai 2023, când autoritățile au găsit-o fără viață. Trupul neînsuflețit al Amandei a fost descoperit lângă cel al logodnicului ei. Copila era în pătuțul ei și plângea de mama focului. A fost martoră la scenele brutale dintre părinții ei. Șirul desfășurării evenimentelor este de-a dreptul șocant.

Cei doi iubiți se mutaseră în apartamentul respectiv cu trei săptămâni înainte de tragedie. Într-o noapte, Amanda și-a sunat o rudă, apoi o cameră de supraveghere din zonă a surprins un zgomot puternic. Iubitul ei a ucis-o fără să stea pe gânduri, apoi a lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge. În cele din urmă, și-a pus capăt zilelor. Vecinii le-au descris oamenilor legii că au auzit „un țipăt foarte puternic și zguduitor”. Nimeni nu se gândea că bărbatul își va ucide iubita, apoi își va lua și el viața.

„Se pare că o femeie a fost ucisă de un bărbat care apoi și-a luat viața. Bebelușul este acum alături de un membru al familiei”, au transmis anchetatorii într-un raport.

Familia Amandei este împietrită de durere

Familia și apropiații tinerei sunt profund îndurerați de moartea acesteia. Amanda a fost descrisă drept o mamă uimitoare, o soră grozavă și o profesoară iubită de toți elevii. Rudele o plâng pe tânăra de 26 de ani și nu înțeleg cum s-a putut produce o asemenea nenorocire.

„A fost o mamă uimitoare pentru o fetiță frumoasă, a fost o soră grozavă și a fost o profesoară și o prietenă iubită. Ne va fi dor de ea și nu merita să părăsească această lume atât de curând de mâna altcuiva”, a dezvăluit Eric, fratele femeii ucise.

Tânăra se îndepărtase de prieteni, cel mai probabil din cauza iubitului. „Nimic din toate acestea nu are sens, Este pur și simplu trist. Am fost surprinsă să aud că avea un copil. Am o afacere de îmbrăcăminte pentru bebeluși, așa că aș fi crezut că ea ar fi adus acest aspect în discuție. Dar nu a făcut-o”, a explicat Raquel Magallon.

„A fost un înger. Cu siguranță mi-a înseninat ziua de fiecare dată când am văzut-o”, a mai adăugat femeia, pentru presa străină.

Din fericire, copila de 10 luni nu a fost rănită. Bebelușul a fost dat în grija familiei Amandei.