Shakira, după ultima întâlnire cu Pique: “A izbucnit în lacrimi! Nu a fost dispusă să...” | GALERIE FOTO

Shakira și Gerard Pique ar fi avut o întâlnire cu avocații lor, cu privire la copiii pe care îi au împreună. După nu mai puțin de 12 ore de negocieri, părțile au ajuns la un acord. Micuții vor rămâne cu mama lor, în Miami.

Negocierile au fost, însă, dure. Pique ar fi venit la întâlnire spășit și emoționat. Pe durata discuțiilor au existat nemulțumiri, însă ex-fotbalistul și cântăreața s-ar fi comportat decent. Lacrimile au curs, însă, la greu, potrivit presei din Spania.

“Alături de cea care i-a fost parteneră timp de 12 ani și mama copiilor săi, a izbucnit în lacrimi. A spus că nu înțelege intrasigența Shakirei, care nu a fost dispusă să cedeze deloc în negocieri, dar că va pune capăt discuțiilor pentru bunăstarea copiilor. Shakira l-a îmbrățișat și consolat câteva minute în șir”, notează Mundo Deportivo.

Shakira, după despărțirea de Pique: „E greu! Nu există loc unde să mă pot ascunde”

În cel mai recent interviu, Shakira a precizat că nu are deloc liniște din cauza presei, în special a paparazzilor, care ar urmări-o la fiecare pas.

“Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu. Am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să-i protejez, pentru că asta este prioritatea mea în viață. Dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau dau de știri neplăcute pe internet”, a spus Shakira.