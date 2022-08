Shimbări în acordarea burselor școlare. Sorin Cîmpeanu: ”Să ajungă, într-adevăr, la acei elevi care au nevoie”

Shimbări în acordarea burselor școlare! Ministerul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că va revizui ordinul de ministru privind alocarea burselor, astfel încât acestea să ajungă într-adevăr la elevii care au nevoie de perspectivă socială şi la cei care fac cu adevărat performanţa şcolară, menţionând că este prevăzută în acest sens o sumă de 1,432 miliarde lei.

Mecanismul de acordare a burselor pentru elevi de către școli, explicat recent de ministrul Educației: fiecare școală va primi banii, 1.000 de lei per elev la gimnaziu, de exemplu, și va decide cui și în funcție de ce criterii acordă acele sume

Ministrul Cîmpeanu a precizat în urmă cu ceva timp că școlile vor putea să își stabilească fiecare un prag pentru cei care se încadrează să ia burse. Astfel, „nu mai vii de la București cu praguri general-obligatorii”, potrivit acestuia.

„Poți să dirijezi 90% din buget sau 80% pe partea socială și restul pe performanța școlară, dacă ești o școală care are mulți elevi în dificultate. Dacă ești o școală în centrul Brașovului și nu se cere, poți să dirijezi 80% spre performanță. Te raportezi la realitate, la numărul de elevi care au nevoie. Cumva se prioritizează: întâi să acoperi bursele sociale și restul – performanței. Iar la performanță, poți să cobori până la 10 până la 9.50, până la 9.20, până la 8.70. Poți să cobori, e decizia ta. Ai libertatea să-ți faci politica de burse”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu: ”Nivelul de la care se lua bursă era 8.50 sau 9.50”

Ministrul a mai menționat că, inițial, în proiectul de lege erau alocați 400 de lei de lei per elev pentru învățământul primar, 900 de lei per elev pentru învățământul gimnazial, 1.500 de lei per elev pentru învățământul liceal și 3.000 de lei pentru cel profesional. Cu toate acestea, „din discuțiile cu elevii a rezultat că acei 400 de lei per elev pentru învățământul primar trebuie să crească la 500 de lei, asta susținem, 900 de lei pentru învățământul gimnazial să crească la 1000 de lei”.

„Am aplicat următorul sistem: nivelul de la care se lua bursă era 8.50 sau 9.50. Explicația o știți foarte bine, da? Înainte de criza sanitară, de 8.50 erau 14-15% din elevii din România. În anul 2021 au fost 53%. Am avut ideea pe care mi-am asumat-o: tezele cu prezență fizică, eu am spus – ultimul bastion în calea irelevanței notelor. Am spus și am crezut în lucrul acesta. Realitatea a demonstrat că logica mea nu a fost bună. De ce? Am avut teze cu prezență fizică și n-am mai avut 53% dintre elevii României peste 8.50, am avut exact 60%.”, a mai spus ministrul.