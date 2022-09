Și el și-a testat limitele! Mihai Trăistariu, despre experiența primului sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: ”În alea 10 zile am intrat în depresie și am slăbit 6 kilograme”

Primul sezon „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a avut loc în urmă cu șapte ani. În anul 2015, Mihai Trăistariu (42 de ani) a participat în cadrul show-ului și și-a testat limitele. Acesta a mărturisit faptul că dacă la început a fost frumoasă experiența, pe parcurs a devenit una neplăcută. Artistul susține că a slăbit șase kilograme, în urma participării sale în show.

Mihai Trăistariu, artistul în vârstă de 42 de ani, a trăit și el experiența show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. În anul 2015, cântărețul a participat în prima ediție a emisiunii, acolo unde și-a testat limitele. La momentul respectiv, Mihai Trăistariu a semnat un contrat potrivit căruia putea să primească un onorariu, stabili la momentul respectiv, dacă rezista cel puțin 10 zile.

Experiența, însă, dacă la început a fost una frumoasă, așa cum mărturisește artistul, după un timp a devenit extrem de grea. În urma experienței trăite, Mihai Trăistariu susține că a intrat în depresie și a slăbit nu mai puțin de șase kilograme. Condițiile au fost extrem de grele în show.

„La început a fost o experiență fabuloasă, după care a fost destul de groaznică, în sensul că probele și tot ce am îndurat acolo, m-au determinat să mă cer singur acasă. Eu am ieșit după zece zile și am strigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Am rezistat eroic zece zile, pentru că așa scria în contract, adică îți luai banii doar dacă rezistai minim zece zile. Nu era stabilit câte un buget pentru fiecare. Dacă plecam după nouă zile, nu luam niciun ban”, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu: ”În alea 10 zile am intrat în depresie și am slăbit 6 kilograme”

Alături de ceilalți colegi de platou, artistul a trebuit să îndure probe grele. A băut sânge cu șobolani, a fost băgat într-un lac cu șerpi, a avut contact cu gândaci sau păianjeni. În plus, a avut parte de un somn zbuciumat, iar la ora șase dimineața trebuiau să se trezească. A avut probleme cu somnul și a acumulat foarte multă oboseală.

„În alea 10 zile am intrat în depresie și am slăbit șase kilograme pentru că probele erau groaznice. Noi mâncam doar o lingură de orez pe zi și o lingură de fasole. Asta era toată mâncarea, în rest ce mai câștigam la probe, câte un cățel de usturoi sau trei prune și le-am împărțit la doisprezece oameni. Era groaznic. Nu aveam dulciuri, nu aveam zahăr. (…) La început am râs, dar după patru zile ajunsesem la niște discuții înfiorătoare. Fiecare avea depresii, începusem să plângem, eu eram retras”, a mai spus artistul, pentru Spectacola.ro.

