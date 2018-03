O tanara a luat o decizie drastica dupa ce si-a vazut pozele de la nunta.

Originara din Statele Unite ale Americii, Eden Sanboeuf are acum 28 de ani, iar in clipa in care a mers in fata altarului si a spus „Da”, cantarea foarte multe kilograme. Desi pana atunci acest lucru nu a deranjat-o foarte tare, imediat dupa ziua nuntii ea a hotarat sa isi schimbe total stilul de viata.

Si-a vazut pozele de la nunta si a inceput sa planga!

Cu ajutorul sotului ei, pe nume Rick Sanboeuf, femeia a fost determinata sa slabeasca si sa ajunga la proportii pe care le considera normale. In momentul in care a avut loc nunta, ea cantarea 140 de kilograme.